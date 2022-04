Este viernes se aprueba el presupuesto del Ayuntamiento de Jerez

A las doce de la mañana de este viernes se celebrará un pleno municipal con carácter extraordinario donde el gobierno municipal sacará adelante el presupuesto municipal de este año. Lo hará por mayoría simple gracias a los votos de los representantes de Izquierda Unida, Ganemos Jerez y del edil no adscrito Francisco Zuasti.

Tras varios encuentros con distintas formaciones, al ejecutivo local se le aclaró el panorama a principios de esta semana al cerrar un acuerdo con Ganemos Jerez y con Zuasti —previamente había recibido el compromiso de IU de respaldar la propuesta—. Por lo tanto, el equipo de gobierno ya cuenta con 13 votos favorables, que debido a dos circunstancias, le será suficiente para aprobar la previsión de ingresos y gastos de este ejercicio.

Para empezar, y aunque el edil no adscrito Ángel Cardiel anunció su oposición a la propuesta, no podrá asistir al pleno por encontrarse de baja y ya se le ha comunicado que no ha sido aceptada su petición de votar de manera telemática al no estar contemplada esta posibilidad en el Reglamento Orgánico Municipal.

Por otro lado, este jueves Podemos ha anunciado que su edil Rocío Monedero se posicionará también en contra. Mientras tanto, fuentes del PP han señalado que aún no tienen decidido el voto, pero está claro que no será favorable. Y Ciudadanos, según las consultas realizadas por este periódico, prevé posicionarse en contra. En el caso de que no hubiera ausencias en la oposición, el documento recibiría un máximo de 13 votos negativos, por lo que podría salir adelante con el voto de calidad de la alcaldesa, Mamen Sánchez.

Hasta el momento, el Ayuntamiento ha sido gestionado con el presupuesto de 2020 ya que el ejecutivo municipal renunció a elaborar el de 2021 alegando que el vigente había entrado en vigor ya avanzado el tercer trimestre del ejercicio. Ahora bien, una vez se formalice la aprobación por parte de la corporación, el documento se expondrá públicamente y tendrá que ser remitido al Ministerio de Hacienda para que lo analice. Las determinaciones que establezca el organismo central serán de obligado cumplimiento por parte de este Consistorio.

Todo apunta a que este será el último presupuesto que apruebe el gobierno local en el presente mandato municipal teniendo en cuenta que dentro de poco más de un año habrá elecciones municipales. Dada la fecha de aprobación y los plazos necesarios, el documento de este ejercicio no entrará en vigor hasta mediados de año.

Podemos: “El gobierno no ha accedido a nuestras propuestas”

Podemos ha justificado el voto negativo de su concejala a la aprobación inicial del presupuesto municipal ya que, a pesar de las reuniones mantenidas con el ejecutivo, no se han aceptado “sus aportaciones”. La portavoz de la formación morada, Diana Molares, indicó en un comunicado: “No estamos pidiendo demasiado, sólo lo básico y prioritario”.

“Queremos una ciudad más sana, más justa, más equilibrada. Queremos una gestión de nuestros presupuestos más democrática; y todo esto que pedimos sólo revierte en una situación más positiva para todos los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad y para todos los grupos municipales que los representan”, agrega.

En cambio, el partido morado le reprocha al ejecutivo de gestionar “como si gobernase en mayoría absoluta, imponiendo de alguna forma su criterio y no manteniendo una escucha lo suficientemente activa hacia lo que Podemos plantea”. “Nos hubiera gustado apoyar estos presupuestos, pero ante el rechazo a las mejoras que hemos planteado, no nos ha quedado más remedio que negarnos a cooperar”, sentencia.

Entre otras reclamaciones, Podemos pedía que se limitara la capacidad de realizar modificaciones presupuestarias ya que, si el pleno aprueba unos presupuestos que luego el gobierno va a poder cambiar según convenga, ¿para qué sirven entonces estos presupuestos?”.