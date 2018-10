Podemos e IU lamentan la negativa de Ganemos a frenar el bipartidismo

La agrupación de electores Ganemosacordó la noche del miércoles en asamblea empezar a trabajar para poder presentarse a las elecciones municipales de 2019 bajo una figura aún por concretar y, en paralelo, hacer una contrapropuesta a la candidatura planteada por Podemos e IU para tratar de mantener abierto el diálogo.

Tras hacer pública su decisión, IU y Podemos han lamentado que Ganemos "no comparta las premisas políticas sobre las que se asienta la confluencia" y entienden que, con su decisión, la agrupación de electores "renuncia al objetivo de hacer frente común a las fuerzas del bipartidismo que han llevado esta ciudad a la ruina". Asimismo, ambas formaciones rehúsan "construir un proyecto de confluencia sobre la nada", entendiendo que, como demuestra la experiencia, "la falta de definición de unos principios políticos sólidos acaba desembocando en ruptura".

Por ello, lamentan que Ganemos "interprete como líneas rojas los imprescindibles principios políticos en torno a los cuales debiera construirse un acuerdo político sólido y serio, principios que ya fueron debatidos con total transparencia pública y aprobados por una abrumadora mayoría de sus miles de afiliados y simpatizantes, no sólo a nivel local sino también autonómico y en el conjunto del estado".

En este sentido, ambas organizaciones consideran "cuanto menos irónico que Ganemos califique como una imposición dichos principios políticos cuando su pretensión no es otra que forzar al resto de actores a renunciar a su identidad y disolverse en una agrupación de electores bajo el paraguas de su marca".

Así las cosas, Podemos e IU creen en un proyecto que "traspase la esfera de lo municipal y que tenga capacidad de acción y actuación también en otros ámbitos institucionales de los que depende la política local, tanto a nivel provincial como autonómico y estatal". Motivo por el cual el proyecto político en el que se encuentran trabajando ambas organizaciones "entronca directamente con el construido en el marco de Adelante Andalucía".

Es por ello que la decisión adoptada por la asamblea de Ganemos, "sin tan siquiera profundizar en el debate político de fondo, no suponga ninguna sorpresa, toda vez que ya en una asamblea anterior de julio, ya había renunciado expresamente a sumarse al proyecto político de Adelante Andalucía, que plantará cara a 40 años de fracaso del PSOE el próximo 2 de diciembre".

Consecuentemente, IU y Podemos han anunciado que "se reafirman en la fórmula jurídica de coalición de partidos como instrumento democrático de representación de la ciudadanía, en la que se garantiza que diferentes culturas políticas puedan compartir un mismo proyecto de ciudad sin renunciar a su identidad política, ni al bagaje acumulado".

Igualmente, insisten en que "el PSOE no puede considerarse parte del motor de cambio que necesita esta ciudad, de ahí que rechacen cualquier posibilidad que no pase por construir una candidatura ganadora que suponga una verdadera alternativa a los gobiernos del Partido Socialista, lo cual no es compatible con compartir gobiernos con el PSOE que avalen su fallida gestión".

Aún así, a Podemos e IU "les hubiera gustado que una organización hermana como Ganemos, con la que existe un grado alto de afinidad ideológica, se hubiese decidido a formar parte del bloque de cambio". Aun así, confían en que Ganemos "pueda replantearse su decisión, sí desean dejar claro que ello no puede lastrar las decisiones que han de seguir adoptándose para avanzar en la construcción de la alternativa".

Por todo ello, conocida la decisión de la agrupación de electores, Podemos e IU "continuarán con la hoja de ruta prevista para la construcción de una candidatura ganadora que ponga el Ayuntamiento de Jerez al servicio de la mayoría social".