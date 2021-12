¿Por qué se ha suspendido Juvelandia en Jerez?

Ifeca ha anunciado este lunes la suspensión de Juvelandia 2021. La decisión ha sido aplaudida y comprendida por muchos pero también ha sido criticada por otros que no entienden que no se celebre esta Feria cuando sí se están desarollando otros eventos multitudinarios.

Pero, ¿qué motivos hay detrás de esta suspensión? El diputado provincial de Deportes e Ifeca, Jaime Armario, ya explicó que se hace por "precaución". Desde la Diputación provincial destacan que la cifra de contagios tanto a nivel local como provincial y andaluz está creciendo exponencialmente en los últimos días. Además, se espera que la tendencia sea al alza hasta que acaben las Navidades.

A este primer motivo, hay que sumarle que Juvelandia es, sin duda, una de las Ferias más multitudinarias de las que se celebran en Ifeca. La última edición celebrada en 2019, por ejemplo, registró más de 34.000 visitantes. De hecho, uno de los días (el 3 de enero de 2019 concretamente) accedieron 4.178 personas, casi llegándose a completar el aforo de las instalaciones, el cual está fijado en 4.200 personas.

A pesar de que en esta edición se habían suspendido las visitas de escolares, lo cierto es que los niños son el público principal de esta Feria. A día de hoy, los menores de 12 años no cuentan con protección frente al Covid-19, como sí tine la mayoría de adultos, al no estar vacunados aún. A esto se suma que los menores de 6 años no están obligados a llevar mascarilla. Se trata de una Feria que recibe, además, público de toda la provincia de Cádiz incluso de otras limítrofes como Sevilla, principalmente.

Igualmente, la posibilidad de que el miedo reduzca las visitas, en caso de que se hubiera celebrado, puede suponer también una merma importante de ingresos provocando que 'los números no salgan' en un evento tan importante como este.

Todo estos motivos han pesado a la hora de decidir suspender Juvelandia por segundo año consecutivo, a pesar de que este 2020 ya estaba anunciada su celebración.

Pero, ¿por qué Juvelandia se suspende y no se prohíben, por ejemplo, las zambombas? Pues porque la celebración de Juvelandia depende de la Diputación provincial que es la Administración que así lo ha decidido al ser la organizadora y responsable de las instalaciones. Sin embargo, Jerez sigue estando en nivel O de alerta, lo que le permite no tener restricciones de aforo ni de horarios. El Ayuntamiento no puede, en principio, suspender eventos que cumplen con la normativa actual. Aun así, ya hay hermandades y colectivos organizadores de zambombas que han decidido suspender sus eventos por el aumento de contagios, al igual que ha dedicido Ifeca con Juvelandia.