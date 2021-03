El PP denuncia que no se le facilita información de la situación económica de Cirjesa

El Partido Popular ha denunciado que el gobierno municipal no le facilita información sobre su gestión en Cirjesa, la sociedad que gestiona el Circuito de Velocidad. La formación asegura que el PSOE “ya no sabe qué excusas poner para no facilitar la información que desde el PP se lleva muchísimo tiempo pidiendo sobre la situación económica y del concurso de acreedores” del trazado.

La representante de este partido en el consejo de administración de Cirjesa, Nausika Botamino, indica: “No es ya que no quieran dar la información, es que Mamen Sánchez desconoce absolutamente el funcionamiento de las empresas municipales”. En este sentido, censura que, para negarle el acceso a una información, el gobierno aluda al Reglamento Orgánico y Funcional del Ayuntamiento (ROF) cuando "ni Botamino es concejal ni Cirjesa se rige por el ROF sino por la legislación mercantil confundiendo el derecho a la información de los concejales con el derecho a la información de los consejeros de las sociedades anónimas”.

Este partido recuerda que en enero presentó varias peticiones de información a las que el PSOE ha contestado “con una carta de Laura Álvarez en la que se informa del derecho a la información de los concejales, cosa que no tiene nada que ver con las sociedades anónimas en las que los consejeros tienen responsabilidad personal y deber ser informados de todos los datos económicos de la sociedad tal y como indica la Ley de Sociedades de Capital”.

“No soy concejal aún, sino consejera de una empresa municipal y como tal tengo derecho a tener la información y no a que me la enseñen en un despacho rodeada de concejales”, afirmó la consejera. Por último, la representante del PP señala que el PSOE “muestra un profundo desconocimiento de la ley además de un mal asesoramiento de los técnicos de los que se rodea”.