Así practican los aspirantes a Policía Local en Jerez

Cerca de cuarenta aspirantes a policías locales comenzaron a finales del mes de septiembre su formación en la ciudad. Fue entonces cuando se presentó oficialmente la Escuela de Policía Local de Jerez, ante la presencia del consejero Antonio Sanz y miembros del gobierno municipal y del cuerpo.

Tal como anunciaron, el curso, que se desarrollará hasta el próximo 27 de febrero, permitirá que los futuros agentes, un total de 31 hombres y 8 mujeres, puedan adquirir conocimientos de diversa índole.

Este mismo lunes 1 de diciembre los aspirantes han participado en actividades a pie de calle en la ciudad acompañados, como es lógico, por agentes en activo. Los futuros policías realizaron distintas acciones en el centro, así como en la zona de La Unión y en el cruce de Duque de Abrantes con la avenida Ingeniero Ángel Mayo. Con los semáforos en ámbar, los alumnos regularon el tráfico en estas vías.

Hay que recordar que con la puesta en marcha de esta iniciativa, la ciudad recupera esta institución, que llevaba sin funcionar desde 2005 y que en su momento, en los años 80, fue pionera en Jerez.