Preguntas al estilo Jesús Rosa, en la sala 'ArteaDiario' de Jerez

El espacio cultural de Diario de Jerez 'ArteaDiario' albergará este jueves, 12 de septiembre, a las 20 horas, la inauguración de la exposición 'Pareidolias', de la que es autor el pintor jerezano Jesús Rosa. La muestra se podrá visitar hasta el 25 de octubre, de 18 a 20 horas. Los sábados y domingos permanecerá cerrada.

"He querido ofrecer otras cosas, dentro de mi línea habitual, pero he llevado mi pintura a un terreno más onírico, más oscuro. Intento jugar con eso, con obras que llamen la atención y que el espectador se haga preguntas, que es para mí lo importante. Tengo una pintura que es muy identificable con mi persona y con mi forma de creer", explica el artista durante el montaje.

Un nombre, 'Pareidolias', que hace también "alusión a lo que aquí se muestra: parece que es, pero luego no es... Y que el observador se cuestione. ¿Por qué cascos de gladiadores? ¿Quién hay detrás? ¿Yo mismo? ¿Es un crucificado? No, no lo es".

La mayoría de las obras expuestas son de reciente creación, como la serie inacabada de los encapuchados, inspirados en un mercado de Guatemala, o cuadros que el autor ha retomado después de cierto tiempo. "Era su momento". Es la segunda vez que Rosa, que además es docente, expone en solitario en la sala 'ArteaDiario'.

Para el comisario de la sala, el crítico de arte Bernardo Palomo, Jesús Rosa es uno de los artistas "más personales de nuestro entorno inmediato. Es poseedor de un lenguaje particular y con una visión preclara de la situación pictórica. Ofrece una pintura para creer en ella, para seguir ilusionados con arte al que solo hace falta dotar de verdad".

"Jesús Rosa -añade- es un pintor tremendamente conocido, apreciado y respetado en la profesión. Su sempiterna amabilidad, su trato exquisito, su bonhomía y, por supuesto, su particularísima obra le hacen ser querido como artista y como persona".