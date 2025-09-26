Ya se conocen los Premios Ciudad de Jerez 2025

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha anunciado los Premios Ciudad de Jerez 2025, unos reconocimientos que constituyen el mayor reconocimiento de la ciudad a personas, colectivos e instituciones que hayan tenido una actuación destacada en diversos ámbitos, valorando su contribución al crecimiento, promoción, difusión y mejora de la calidad de vida de Jerez y sus ciudadanos.

Las personas y entidades galardonadas recibirán el 9 de octubre, Día de San Dionisio, patrón de la ciudad, una reproducción del casco griego en una gala que se celebrará en los Museos de La Atalaya. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la entrega de un Premio Especial y de 8 premios Ciudad de Jerez: Prometeo, Igualdad, Cultura, Emprendimiento, Juventud, Deportes, Solidaridad y Sostenibilidad.

Premio Especial Ciudad de Jerez para el Centro de Coordinación Operativa (CECOP)

Reconocimiento a su eficaz y rápida respuesta ante emergencias, fenómenos climatológicos adversos y otras situaciones extraordinarias que este año han requerido de una especial implicación y trabajo como la DANA, el apagón eléctrico o los incendios de este verano. Asimismo, se reconoce su importante labor en los grandes eventos como la Navidad, Feria o Gran Premio de Motociclismo.

Premio Ciudad de Jerez Prometeo para el doctor Jesús Corral Jaime

Jefe del Servicio de Oncología del Hospital de Jerez y presidente de la Asociación Xerezana de Investigación Oncológica (AXIO), se reconoce su trayectoria como médico oncólogo e investigador, siendo autor de más de 60 artículos y publicaciones, 14 libros y 100 resúmenes de congresos nacionales e internacionales; así como su dedicación a una entidad social jerezana desde donde ayuda a que pacientes, familiares y la comunidad en general participen más activamente en la lucha contra el cáncer.

El doctor Jesús Corral Jaime, en la Unidad de Ensayos Clínicos del Hospital Universitario de Jerez. / Vanesa Lobo

Premio Ciudad de Jerez a la Igualdad para José Ramón Alcalá Zamora

Reconoce su participación en el diseño, implementación y evolución del Plan Municipal por la Accesibilidad e Integración Social de las personas con discapacidad así como el fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres con capacidades diversas, siendo parte activa desde sus comienzos del programa Hombres por la Igualdad. Trabajador social, ha liderado la coordinación técnico-asociativa de la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad, obteniendo la OMAD, bajo su coordinación, reconocimientos como el Premio CERMI, Premio Progreso de la FAMP o el Premio Nacional Reina Sofía de Accesibilidad Universal de Municipios.

Premio Ciudad de Jerez a la Solidaridad para Fredes Insa, Escuela de Danza y Comedia Musical

Se reconoce su progresión benéfica imparable tanto por su aportación a obras solidarias como por el número de alumnos que han colaborado en hacerlo posible. Cada añi, la Escuela pone en escena un musical cuyos ingresos van destinados íntegramente a apoyar causas relacionadas con el cáncer infantil.

La Fábrica de Sueños de Fredes Insa en el Teatro Villamarta de Jerez / Manuel Aranda

Premio Ciudad de Jerez a la Cultura para la familia Gallardo

Saga jerezana encabezada por Antonio Gallardo Molina, de cuyo nacimiento se conmemora su centenario este 2025. Ha tejido, a lo largo de varias generaciones, una red artística que abarca la poesía, la música y el cante. Antonio Gallardo, alma fundadora del linaje, fue poeta prolífico, compositor inspirado y figura clave en el desarrollo del arte flamenco, dejando registradas más de 700 obras en la SGAE. Su duende, su palabra cantada, su memoria lírica se extiende en sus seis hijos y 19 nietos.

Premio Ciudad de Jerez a la Juventud a Raúl Rubiales 'Raule'

Uno de los jóvenes cantantes más prometedores de la nueva música española, especialmente en la fusión entre flamenco, pop y funk. Comienza su carrera en Radio Macandé siendo 2015 su primer trabajo en solitario. Tras 3 discos, en enero de este año lanzó su single “Ninfómano” acumulando ya más de 63 millones de reproducciones. Ha logrado tres discos de oro y su música ha colgado el cartel de “todo vendido” en numerosas fechas de sus giras.

Premio Ciudad de Jerez al Emprendimiento para Clínica Beiman

Empresa que surge en Jerez en 2010 con la apertura de su primera clínica en Guadalcacín, este premio reconoce su exitoso proyecto emprendedor tanto por su atención multidisciplinar como por su prolífera extensión territorial, situándose al frente a Benjamín Ruiz. Paralelamente, Beiman trabaja con federaciones deportivas, siendo servicio médico oficial para muchas, incluida la RFAF. A día de hoy supera las 30 especialidades médicas y cuenta con una plantilla de más de 300 profesionales.

Premio Ciudad de Jerez al Deporte para el Consejo Local del Motor

Importante órgano de participación ciudadana creado para promover todo lo relacionado con el motor: deporte, cultura, ocio, turismo y solidaridad. Destaca su trabajo en el ámbito deportivo mediante la formulación de propuestas y sugerencias, asesoramiento en programas y actuaciones relativos al automovilismo, motociclismo y motor en general. Creado en 2015, desde entonces ha ido aumentado su actividad, participando en el mismo hasta 20 clubes de la ciudad. Ha sido clave para recuperar la presencia de la afición motera durante el GP de Motociclismo.

Premio Ciudad de Jerez a la Sostenibilidad para Iniciativa Ciudadana 'Emparrados'

Busca cubrir calles del centro histórico con la sombra natural de las parras, con la doble finalidad de aportar sombra pero, también, de embellecer el espacio urbano, reforzando la identidad vitivinícola de la ciudad. Comenzó como una propuesta de vecinos y personas amantes del patrimonio urbano para que otras calles, además de la famosa calle Ciegos, tuvieran esta ambientación verde y se convierte en un bonito proyecto para la ciudad actuando sobre calles del centro como Cadenas o Rincón Malillo.