Ruta por los orígenes de las calles emparradas de Jerez: "Hemos sido los primeros"

Un grupo de personas querían hacer una aportación a la ciudad, algunos de ellos habían trabajado en las Bodegas González Byass donde se encuentran varias calles creadas para reducir la temperatura cuando se comenzó la crianza de los vinos finos de Jerez. Entonces, a sus miembros se les ocurrió proponer al Ayuntamiento de Jerez emparrar una calle. En enero emparraron la calle Cadenas.

A la sombra que proporciona una única parra en esa calle ha sido el punto de encuentro de un paseo por las calles emparradas de Jerez, una ruta singular que tuvo lugar este sábado 20 de septiembre a las 10:00 horas. Se trata de una de las numerosas iniciativas enmarcadas en la Semana Europea de la Movilidad y dirigida por 'Los Emparrados', asociación aún en fase de constitución.

Una de las razones que impulsó a estos jerezanos y jerezanas a dar este paso fue la necesidad de que la ciudad contara con un proyecto en el centro histórico de cara a la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura. "Estamos enamorados de este centro histórico porque tiene de todo: cuatro iglesias maravillosas del gótico-mudéjar, bodegas, peñas flamecas y un barrio almohade del siglo XI, con calles muy estrechas para evitar el calor. Muchas de ellas laberínticas. Esperamos que para 2031 Jerez esté emparrada, pero será mucho antes", asegura Juan Luis Vega, miembro de 'Los Emparrados'.

En el comienzo de la visita, Vega narró los orígenes del proyecto, su desarrollo y los pasos a dar a corto plazo. Retrocedió en el tiempo al pasado de Jerez, hablando de la construcción de la calle Ciegos y otras ubicadas en las Bodegas Tío Pepe en las cuales ha basado su proyecto. "Antiguamente, no se criaba fino en Jerez, sólo amontillado y oloroso. Para conseguir una temperatura más baja y que el velo de flor se mantuviera más tiempo para criar mejor el vino se construyeron estas calles y también bodegas más altas para que el calor circulara hacia arriba y templara las temperaturas".

Visita guiada por las calles emparradas de Jerez, en calle Cadenas.

Tras la introducción de Vega, Francisco Valenzuela, doctor intensivista jubilado y autor de la ficha técnica del proyecto, tomó el relevo para dar a conocer los beneficios que las calles emparradas aportan a la ciudadanía. "El emparradao reduce la radiación perjudicial para la piel y la vista. Pero lo más importante es la disminución de la temperatura", algo muy a tener en cuenta después que la temperatura haya aumentado cinco grados y de que Jerez haya registrado la temperatura más alta de España, alcanzando los 45,8 grados el pasado mes de agosto.

"El aire acondicionado conlleva problemas de tipo económico y ambientales. Hay que buscar alternativas más sostenibles, sitios con microclimas saludables y la mejor sombra es la vegetal: protege de casi toda la radiación, disminuye la temperatura en diez grados y medio y aumenta la humedad relativa, con lo cual el ambiente es más freco. El emparrado, además, deja correr el aire. También ayuda a reducir la temperatura de los edificios, al igual que pasa con las bodegas", desglosó Valenzuela. Además, desarrolló las ventajas de este sistema de refrigeración natural y tradicional de Jerez.

Posteriormente, todos las personas interesadas recorrieron el trayecto hasta llegar a Pozo Dulce, donde se ha adecentado la calle y se han colocado varias parras. Valenzuela aclaró que este sistema se puede llevar a cabo con cualquier plante trepadora, ahora bien, la parra es una de las más adecuadas por sus ventajas: "Tiene una raíz vertical que no levanta el suelo, en jerez la capa freática está muy cerca por lo que encuentran pronto agua, crece muy rápido no tiene fruto si no se ingerta. Tampoco se adhiere a la pared con ventosa".

El grupo se desplazó de Pozo Dulce al famoso Rincón Malillo. "Este es un ejemplo de solidaridad vecinal. Se puede ver que los propios vecinos riegan las parras", destacaron los miembros de la asociación 'Los Emparrados'. En este punto culminó la visita, debido a las altas temperaturas, de modo que quedó pendiente la famosa calle Ciegos, ubicada en la Bodega González Byass, considerada una de las más bonitas del mundo y que sirvió de inspiró este proyecto.

A esta visita, abierta a todo el público, asisitieron además de varios particulares interesados, representantes de asociaciones de vecinos como José Antonio Valenzuela del Parque Atlántico y Antonio Ramos, presidente en funciones de la federación vecinal 'Solidaridad'. También, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética Jaime Espinar, quien agradeció el trabajo a la asociación ‘Los Emparrados’ y recordó que el Ayuntamiento colocará placas con el código QR en las calles para que los visitantes conozcan el resto de calles emparradas.

Prácticamente todos los medios locales, medios regionales y nacionales: "Hasta The Guardian ha publicado la noticia de las calles emparradas. Nos consta que hay empresas interesadas en conocer mejor la idea para vendera y llevarla a cabo. Pero nosotros hemos sido los primeros", presume Vega.