Uno de los procedimientos administrativos municipales paralizados por la crisis del coronavirus ha sido la tramitación del presupuesto municipal de este año. La previsión contable, en el momento de la declaración del estado de alarma, se encontraba en exposición pública, por lo que este periodo ha quedado en suspenso a día de hoy.

En el Real Decreto del Gobierno central donde se establecieron, entre otras, las medidas de confinamiento y de limitación de movimientos, se incluían otras órdenes como la suspensión de todos los trámites administrativos de los organismos públicos. Días después, se elaboró un nuevo Real Decreto con el que se flexibilizó esta imposibilidad para evitar la paralización de las administraciones públicas.

Dado que una exposición pública es un trámite que requiere de un acto presencial para consultar el expediente o presentar alegaciones —aunque también es posible hacerlo de manera telemática—, este trámite se encuentra inhabilitado a día de hoy por la orden gubernamental.

Ahora bien, un defecto formal en el expediente presupuestario ha afectado también a la tramitación del documento contable. La previsión de gastos e ingresos para este año se aprobó de manera inicial por parte del pleno municipal el pasado 24 de enero. Una semana después, concretamente el día 30, se publicó el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), por lo que los 15 días hábiles preceptivos de exposición pública se iniciaron al día siguiente.

Sin embargo, a mediados de febrero, cuando estaba a punto de acabar este plazo para presentación de alegaciones, hubo varios sindicatos que alertaron de que había un documento en el expediente presupuestario que no se podía visualizar correctamente —concretamente un anexo de personal—. Se da la circunstancia de que el documento contable solo puede consultarse en la secretaría municipal ya que, por el momento, no se ha colgado en el portal de transparencia del Ayuntamiento, tal y como se ha realizado en ejercicios precedentes.

Ante este problema, se sustituyó el documento anómalo por otro “idéntico” en un “formato superior para facilitar su lectura”, tal y como se apunta en el acuerdo realizado por el ejecutivo local el pasado 21 de febrero. Eso sí, este cambio provocó que se tuviera que ampliar el plazo de exposición pública del presupuesto municipal de este año. Aunque el acuerdo del ejecutivo tiene fecha de 21 del pasado mes, no fue hasta el pasado 2 de este mes cuando se publicó en el Boletín Oficial por lo que, tal y como establece la normativa, el nuevo periodo de exposición pública no empezó a contar hasta el día siguiente.

Este plazo de exposición pública debería haber concluido el pasado lunes 23; sin embargo, el Real Decreto que regula el estado de alarma, que se declaró el pasado 14 de marzo, incluye la suspensión de todos los procedimientos administrativos de las administraciones públicas. Por lo tanto, una vez se levante esta imposibilidad, la previsión contable de este ejercicio deberá mantenerse en exposición pública durante, al menos, otra semana más.

Ahora bien, el presupuesto municipal no solo tiene que culminar con el trámite de participación preceptivo sino que también tiene que recibir el visto bueno del Ministerio de Hacienda para que pueda ser aprobado de manera definitiva por el pleno. Durante estos dos meses se han sucedido los intercambios de informes entre ambas administraciones, aunque, por el momento, la previsión contable no ha recibido el visto bueno de la administración central, tal y como confirmaron desde el gobierno municipal. No obstante, el ejecutivo afirma que se siguen manteniendo los contactos con la administración central sobre este asunto.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, señaló que se está trabajando a nivel interno para agilizar este y el resto de procedimientos que se han quedado en suspenso para que puedan culminarse lo antes posible una vez se levante el estado de alarma.