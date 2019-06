La primera ola de calor del verano traerá una subida de 10 grados de las temperaturas en Jerez

La primera ola de calor del verano que llegará a la Península y Baleares este miércoles, día 26, originada por una masa de aire tropical continental, provocará una subida de las temperaturas en Jerez de diez grados, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

No obstante, de acuerdo a estas previsiones, no será precisamente mañana miércoles el día más caluroso, sino el viernes 28, cuando se alcanzarán máximas de 36 grados, frente a los 26 de ayer lunes. Pese a este importante incremento de las temperaturas, Jerez no se aproximará a valores tan altos como los 40 grados que sí se esperan con una alta probabilidad en zonas del centro y de interior de la mitad Sur y del cuadrante Nordeste.

La subida de las temperaturas será además progresiva. Hoy martes, los valores máximos llegarán a los 30 grados y los mínimos se mantendrán en 16. Para el miércoles, las predicciones de la Aemet apuntan a unas temperaturas máximas de 29 grados y ya para el jueves se espera llegar a los 32.

El viernes se alcanzarán los 36 grados y el sábado y el domingo apenas bajarán un grado. Sin embargo, durante la noche las temperaturas seguirán siendo llevaderas, ya que las mínimas previstas sólo subirán un grado el jueves y el viernes con respecto a los 16 de ayer lunes, y no pasarán de los 18 el sábado y el domingo.

La Aemet no descarta que las altas temperaturas puedan persistir más allá del domingo y debido "a la intensidad, duración y extensión de este episodio de temperaturas tan elevadas" ha emitido el aviso especial por ola de calor.

Si se cumplen las predicciones, este próximo viernes, con máximas de 36 grados, se convertirá en el día más caluroso en lo que va de año, aunque el pasado mayo hubo dos jornadas en las que se superaron los 35, coincidiendo en uno de los casos con el inicio de la Feria del Caballo.

Según el Plan Andaluz para la Prevención de los efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud que la Consejería de Salud ha diseñado para este año, tanto los hospitales como los centros de Atención Primaria deben tener capacidad operativa ya durante este mes para hacer frente al previsible incremento de la demanda que pueden provocar las olas de calor.

En concreto, en el año 2018, desde el 1 de junio al 15 de septiembre, la Consejería de Salud y Familias activó la alerta por ola de calor en 25 días, afectando a seis de las ocho provincias andaluzas.