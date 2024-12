Como cada domingo desde que pasó la pandemia, Juan Ponce y Juani Santiago no pensaban abrir su negocio, un estanco situado en la Avenida Caballero Bonald, concretamente en Entreparques. Sin embargo, al filo de las diez de la mañana el teléfono sonó. Era el delegado de la delegación en Jerez de Loterías y Apuestas del Estado, que le comunicaba personalmente que el número 77.768 había sido agraciado con el cuarto premio y que uno de los décimos había sido registrado en su negocio.

"La verdad es que uno siempre tiene la esperanza de dar algún premio, pero nunca crees que te va a tocar a ti", asegura Juan Ponce. Su establecimiento, que regentan "desde hace 12 años", "es la primera vez que damos un premio tan importante, de tanto prestigio, vamos. Hasta ahora habíamos dado premios menores en la quiniela o en la Lotería Primitiva, pero de este calibre, la verdad es que no", asegura orgulloso.

"Cuando ha salido el número nosotros estábamos en casa, y me han llamado desde la delegación confirmándolo, y bueno, aquí nos hemos venido al negocio a celebrarlo con los clientes. Además, desde la delegación lo tienen todo preparado, nos han traído cartelería y demás, estamos muy contentos", añade.

Su repercusión la nota desde el primer momento "porque el móvil no para de sonar y muchos clientes se han pasado ya por el negocio para felicitarnos. Hasta un amigo mío que tengo en La Coruña me ha llamado porque se había enterado. Hoy en día con esto de internet, las noticias van muy rápido", reconoce.

El premio en sí corresponde a un único décimo del 77.768, cuarto premio de la Lotería de Navidad, y del que "pocas noticias tenemos, porque esto se hace todo por terminal, y claro, no sabemos". Sí que está contento por el número en sí "porque a mí el siete es un número que me encanta, y la verdad es que este año está teniendo bastante protagonismo. Yo cuando un cliente me pregunta, le suelo recomendar números como el 17 o el 27, que a mí me encantan. En este caso, el número es un poco al azar porque la máquina suele dar ese tipo de números raros, como los llamo yo, porque es difícil que alguien venga pidiendo a cualquier administración un número así. Pero bueno, como se da al azar, ha salido éste, a mí me encanta, porque el siete es mi favorito".

En apenas un mes, su mujer se jubilará "y bueno, qué mejor manera de cerrar nuestro ciclo laboral con este premio. A mí todavía me quedan unos años, porque voy a seguir trabajando para preparar a mis hijos, que al fin y al cabo son los que van a continuar con el negocio".