Este Viernes Santo, 19 de abril, la película documental ‘La madrugá’ se emitirá en la cadena HRT-HTV3, la televisión pública croata. La Semana Santa de Jerez traspasa fronteras gracias a Sala46, una productora y distribuidora cinematográfica que se enamoró una madrugá de la Buena Muerte.

Zara García-Delgado, jerezana, produce el documental, una cinta escrita y dirigida por Alejandro Cano. “Creo que no le llamaba mucho la atención, pero yo quería enseñarle la madrugada porque creía que era algo especial, en concreto la Buena Muerte”, señala la jerezana. “De pronto me encanta lo que veo, me encanta cómo se dibujan las calles, los pasos, la gente, el amanecer... Fue un flechazo. Dije que eso había que rodarlo porque había que contar una historia. Lo que yo estaba viendo lo quería traducir al cine. Y de ahí surge la idea. Y en Jerez, no podía ser en otro sitio por supuesto”, reconoce el director.

García-Delgado subraya que “las calles de la ciudad son muy bonitas y en la cámara quedan muy bien las imágenes. Son imágenes muy de pintura”. Cano añade, “es Caravaggio puro y duro. Además el Cristo de la Buena Muerte que es más espartano... Eran pinturas, alucinante”.

“Recuerdo la noche que acompañamos al Cristo de la Buena Muerte y en una calle estrecha el paso casi nos empuja contra la pared, esto es impensable en otro sitio. Lo tocabas... Era muy impactante porque creo que la Semana Santa de Jerez es para la gente, pertenece más a la ciudad. Fue una de las cosas que más me llamó la atención”, relata el director.

La película se estrenó en Jerez el 28 de marzo y tras el éxito arrollador, volvió a la gran pantalla el pasado día 8. “El lunes en Yelmo hicimos el mismo número de espectadores por copia que Dumbo. No está mal”, dice entre risas Cano. “Hemos empezado aquí, en la ciudad en la que nació la idea. Ahora está en Croacia, en la televisión pública, irá Francia...”, cuenta Zara.

“El estreno fue aquí porque era de justicia. La aceptación fuera está siendo buena, hay mucho interés. Es un documental de autor sobre la Semana Santa de Jerez. Ahí está toda su limitación y a la vez toda sus virtudes. La película tiene un recorrido y será amplio internacionalmente. No tenemos ninguna duda”, subraya el director.

Para Sala46 el centro de Jerez se convierte cada Semana Santa es un escenario: “Lo que sucede es una representación. No hay duda. Hay una escenografía brutal en la calle y hay un público que recibe esto. Lo que hacemos es filmarlo”.

La ciudad toma de nuevo el papel protagonista en el ámbito audiovisual. Las productoras, como Sala46, han marcado en el mapa este escenario natural que tiene Jerez para las producciones, poniendo en valor con ‘La madrugá’ la Semana Santa o la tradición de los vinos con el próximo rodaje de ‘El verano que vivimos’.

“Tenemos otros proyectos terminados que no han sido aquí, pero es probable que todos los proyectos inmediatos, todos, sean aquí. De Madrid no te puedes ir, hay que estar, pero no hace falta estar todo el rato. Aquí tienes un plató de lo que necesites. Incluso tenemos idea de armar un pequeño plató... Toda la logística es tenerla en Jerez. Dejar Madrid para temas administrativos, y traernos aquí equipos”, avanza Cano.

García-Delgado pone en valor que “Jerez es una ciudad muy bonita, tiene un gran patrimonio que en cámara queda muy bien. Reúne muchas características, la ciudad en sí, la ubicación, el clima, las horas de luz, hoteles, aeropuerto, restauración, la gente...”. Desde Sala46 también aplauden la aparición de la figura de la Film Office. “Nosotros cuando rodamos no estaba la Film, pero sí que ayuda. Montar un rodaje es muy complicado y que haya una figura de la ciudad que te ayude, que te guíe, siempre facilita mucho y atrae más rodajes. Y cuanto más rodajes haya, más querrán venir”, remarca la jerezana.

“España se está convirtiendo en el gran plató mundial. Esperamos que los políticos sean continuistas y lo sepan leer. No tiene sentido que el país europeo con más horas de luz, con mejor clima y variado, con profesionales del primer nivel... no lo fuera”, declara el director de ‘La madrugá’. Netflix ya está en Madrid, “su gran centro de operaciones a nivel mundial va a ser Mundial y eso es destacar”.

Cano, actor además en series tan populares como ‘Seis hermanas’ y ‘Gran Hotel’ (de Bambú Producciones), y en películas como ‘Que Dios nos perdone’, de Rodrigo Sorogoyen, subraya que “aquí se va a rodar sin parar. Creo que nadie en su sano juicio va a poner trabas, por lo tanto se va a seguir rodando y me consta que hay voluntad política para que suceda. El presente es maravilloso, hay que apuntalarlo y seguir construyendo. Yo soy de fuera y cuando llegas a Jerez, la ciudad te atrapa”.