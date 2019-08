“Desde este momento no podemos recoger ningún animal más. Nuestra situación es muy difícil, tener que decir que no es muy duro para nosotros. Pero cuando recogemos y necesitan atención veterinaria todo corre a nuestro cargo y económicamente no es posible. No tenemos ningún tipo de subvención. Todos llamáis a San Antón porque siempre os atendemos, pero nuestro límite ya llegó”. Con estas palabras Mari Paz Calderón ha anunciado en la página de Facebook de la protectora que no pueden acoger más animales. En estos momentos, San Antón tiene casi 20 gatos y 28 perros, “y todo sale de nosotros. No podemos más y lo digo con todo el dolor de mi corazón”.

La presidenta de la protectora relata que “tengo animales mayores que necesitan más asistencia veterinaria y gran parte de nuestros recursos van ahí”.

Calderón hace un llamamiento para donaciones (económicas o en piensos, medicamentos, desparasitarios...) y para animar a las familias a convertirse en ‘padrinos’ de los animales: “Con un mínimo de 5 euros al mes de aportación para el ‘ahijado’. El dinero íntegramente va al animal”.

Además, en sus redes sociales publican imágenes de los animales de la protectora que esperan ser adoptados, otra forma de ayudar a la protectora y permitir seguir rescatando a los que están abandonados.

“La protectora no recibe ninguna subvención, pagamos un alquiler, el dueño es muy amable con nosotros, pagamos los medicamentos y vacunas... Todo. Voy luchando como puedo y para decir que no podemos atender a más animales es que lo he pensado mucho y estoy al límite”, reconoce Calderón.

“En esta mañana llevo, en unas cinco horas, 30 llamadas alertando de perros. Si hubiera recogido todos los que me han dicho, doblaría el número de la protectora”, declara la presidenta.

“Luchamos cada día por mejorar el bienestar de nuestros animales en nuestra protectora dándoles todo nuestro cariño y cubriendo todas sus necesidades. Soñamos con encontrar un hogar para todos ellos”, subrayan desde la entidad, remarcando que “somos una protectora muy humilde, con pocos socios y recursos, con lo cual casi siempre estamos bajo mínimos. Cualquier ayuda para nosotros es algo muy necesario y que agradecemos muchísimo”.