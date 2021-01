'Los miércoles al sol' de la hostelería

Lo que empezó siendo un mensaje en grupos de Whatsapp, que se viralizó a través de Facebook, provocó que Jerez viviera este miércoles la que se puede considerar la mayor protesta de hosteleros de su historia. Más de 300 profesionales se dieron cita en la Plaza del Arenal para clamar en mitad del desierto en que se ha convertido sus negocios tras el cierre obligado que ha decretado la Junta.

Representantes de todos los sectores que conforman la hostelería local, bares del centro y de las barriadas, cervecerías, cafeterías, discotecas, pubs..., así como comerciantes se dieron cita en el céntrico enclave jerezano para, en silencio, protestar. Todo nació cuando una cadena de televisión intentó reunir a un pequeño grupo de hosteleros para tomarles unas declaraciones. Al final los hosteleros acudieron en masa y estos reporteros, no. Los medios de Jerez sí.

La masiva afluencia de personas, “que en todo momento han mantenido las distancias y las medidas higiénico-sanitarias”, destacó Alfredo Carrasco, “se ha debido al hartazgo, la pena y la desesperación que afectan al sector en la actualidad”, dijo a este medio. “Escribí el martes un mensaje en dos grupos, en uno de Horeca y en otro de ocio nocturno, para que me acompañaran en la grabación. El martes fue un día muy duro porque teníamos que cerrar puertas, deshacernos de alimentos, realizar donaciones... Este mensaje que escribí a unos pocos amigos se hizo viral, ha saltado como una chispa que ha prendido. Al final ha habido muchísimos hosteleros indignados aquí en el Arenal”.

La hostelería está cansada de esta el centro de la diana del Gobierno central y el autonómico. “Entendemos que nos hacen culpables de la nueva ola y resulta que los datos dicen que la incidencia en hostelería es mínima. Estamos indignados porque nos prohíben nuestro derecho al trabajo, al libre comercio para poder ganarnos el pan y para colmo no tenemos ni ayudas ni apoyos”.

Al igual les sucede a los comerciantes de la ciudad, los cuales han tenido que echar el cierre en caso de no ser considerados 'no esenciales' una norma que no comparten. Entre los muchos comerciantes presentes estuvo la presidenta de Acoje, Nela García.

A esta durísima situación se une, para colmo, que “hay muy poca información. Rodo se está haciendo mal. Cerrarnos es un gran error”. ¿Por qué es un error? Alfredo Carrasco destaca que lo es porque “nosotros en nuestros negocio tomamos todas las medidas que nos exigen. Tales como limitaciones de aforo, limpieza, desinfección, distancias... Y digo que es contraproducente porque la gente se va a reunir en casas, en número superior a cuatro, sin mascarillas ni distancia de seguridad para comer y beber. En los domicilios no hay el mismo control. La impresión que tenemos es que nos cierran para que los políticos puedan decir que están haciendo algo”.

La respuesta de este martes en la Plaza del Arenal “viene a dejar claro que hay muchísima gente que lo está pasando muy mal”.

“Al final, esta concentración ha surgido por hartazgo. Los hosteleros hoy no tenían nada que hacer. Como en la película 'Los lunes al Sol'. Estamos enfadados y teníamos que decir que estamos aquí para ver si alguien nos escucha. Sólo puedo decir que 'chapeau' por todos los compañeros que han sabido mostrar su enfado respetando las normas”.