Dos proyectos hoteleros en Jerez recibirán una millonaria subvención del Estado

Los futuros hoteles previstos tanto en la plaza del Arroyo como en la plaza Belén, ambos en el centro de Jerez, serán beneficiarios de una importante subvención del Ministerio de Hacienda con cargo a fondos europeos. Ambos se han acogido a una línea de ayudas para incentivar económicamente determinadas zonas del país.

Los beneficiarios son las sociedades mercantiles BCN Monumental Properties y Nauticalia, que recibirán 1,6 y y 1,8 millones de euros respectivamente con el compromiso de generar 11 nuevos puestos de trabajo cada uno. El primero de ellos es una sociedad vinculada al empresario Amacio López que adquirió años atrás la antigua Comisaría de la Policía Nacional ubicada en la plaza del Arroyo y que en la actualidad está rehabilitando para que sea un hotel de cuatro estrellas con 54 habitaciones. Las obras de este futuro establecimiento comenzaron meses atrás y tiene una inversión declarada de unos 5,5 millones de euros.

Mientras tanto, la firma Nauticalia, que tiempo atrás adquirió varios inmuebles situados entre la plaza Belén y San Lucas también ha podido acogerse a estos incentivos regionales para su proyecto hotelero en el centro de la ciudad. Así, se prevé la rehabilitación integral de tres inmuebles, uno de ellos es el antiguo Palacio de Montegil, para que en un futuro albergue un hotel de cuatro estrellas que contará con 41 habitaciones. La inversión, que ya cuenta con la licencia de obras municipal, prevista supera los 5,7 millones de euros.

Ambos proyectos han podido acogerse a unas subvenciones que concede el Ministerio de Hacienda con cargo a unos incentivos regionales financiados por la Unión Europea para el fomento de inicaitivas empresariales en determinades regiones, entre las que está Andalucía. En esta convocatoria también ha resultado beneficiaria un proyecto en Ubrique vinculado al sectro de la piel.

Estos son dos de los proyectos hoteleros previstos o en ejecución en el centro de la ciudad. Así, dos antiguas sedes bancarias situadas en la calle Larga están siendo rehabilitadas para albergar sendos hoteles que están promovidos por la Fundación Cajasol. Además, se proyecta otro hotel en una finca situada en la confluencia de la calle Larga con Bizcocheros. También se están tramitando las licencias para rehabilitar otro inmueble en la plaza del Arroyo para que albergue otro establecimiento hotelero.

Actualmente, según datos de la Junta de Andalucía, Jerez cuenta con una oferta hotelera de casi 4.000 plazas repartidas entre 46 establecimientos. A estas se suman las 975 ofrecidas en apartamentos turísticos y más de 7.000 en viviendas de uso turístico.