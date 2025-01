El PSOE acusa a la alcaldesa de Jerez de "no dar la cara con la avería del agua"

Jerez/El PSOE de Jerez ha lamentado en un comunicada que la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, no haya dado la cara con la avería de una tubería de abastecimiento de agua "que ha tenido a miles de jerezanos sin agua en Montealegre y Vallesequillo".

José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista, revela que "los vecinos nos han llamado para denunciarnos la falta de información que han tenido sobre esta avería, nadie del gobierno de Pelayo ha dado la cara ni la propia alcaldesa, Jerez no tiene un gobierno que esté con la gente, cuando surgen problemas, la alcaldesa y sus delegados se esconden, es como si no tuviéramos responsables de la gestión pública".

Esta incidencia llega después del que el gobierno del PP de María José García- Pelayo "aprobará el pasado mes de diciembre la mayor subida de impuestos de la historia de Jerez, aprobó la subida de la factura del agua en un 40%".

El portavoz socialista añade “ la alcaldesa es la primera para subirle un 40% la factura del agua a los jerezanos y es la última en dar explicaciones y tranquilizar a los jerezanos. Las imágenes de los vecinos de Jerez haciendo cola con botellas es tercermundista y lamentable. No serecuerda una cosa así, estamos ante el peor gobierno de la historia de Jerez, pero a nosotros no nos extraña, todo el mundo sabe que la alcaldesa Pelayo y su gobierno no gestionan la ciudad”.

“Ni la alcaldesa Pelayo ni nadie del equipo de gobierno ha dado la cara pero además es que nadie ha dado información a los vecinos salvo el boca a boca entre vecinos y la empresa Aquajerez. Por eso es necesario que se modernice el sistema de comunicación directa de la empresa Aquajerez con el ciudadano, una APP que permita a la empresa poder informar de este tipo de incidencias o cortes a los usuarios, información de primera mano. De hecho, el anterior gobierno socialista consideró la propuesta de Aquajerez y se estaba trabajando en su puesta en funcionamiento, pero el gobierno del PP de Pelayo frenó su implantación perjudicando directamente a los jerezanos” asevera José Antonio Díaz.

“Desde el Grupo Municipal Socialista exigimos explicaciones. Los vecinos de Vallesequillo y Montealegre se merecen que el gobierno de Pelayo dé la cara, es lo mínimo que se merecen los jerezanos afectados, no pueden estar 24 horas sin agua mientras le suben los impuestos. Ya no valen más excusas o culpar a otros ; las mentiras y engaños de la alcaldesa Pelayo son antológicos,”, añade José Antonio Díaz.

“Pelayo tiene que tomarse en serio ser alcaldesa, Jerez hay que gestionarla, no se gobierna desde Madrid y con fotos aguantando un cartel, pero últimamente la alcaldesa está desaparecida, a este ritmo vamos a tener que poner un anuncio de “Se busca alcaldesa”. concluye José Antonio Diaz-

Por último, desde el Grupo Municipal Socialista "empatizamos con los vecinos afectados, y les trasladamos todo nuestro apoyo por las molestias que están sufriendo innecesariamente por falta de previsión y de gestión de un gobierno municipal que ni está ni se le espera".