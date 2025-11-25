El PSOE constata con colectivos del sector sanitario "la situación límite del Hospital de Jerez"

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, y el secretario general del PSOE en Jerez, José Antonio Díaz, junto a miembros de la dirección provincial y de la agrupación municipal del PSOE en Jerez han mantenido una reunión con sindicatos y colectivos del sector sanitario en la que han constatado "la situación límite del Hospital de Jerez y en general del distrito sanitario, la falta de personas en servicios como las ambulancias así como el desamparo que sufren pacientes con enfermedades raras".

En el encuentro, al que han asistido representantes de UGT y CCOO de la sección sindical Hospital de Jerez, la ⁠Marea de Pensionistas así como miembros de las asociaciones de Parkinson, lucha contra el cáncer, ⁠UNIPER relativo a Enfermedades Raras, Quilomicronemia, Endelrs Dalos, Syngap y Síndrome Williams, se han abordado diferentes problemáticas de un sector sanitario público "que atraviesa la peor etapa debido a las políticas de recortes y privatizaciones del PP en el Gobierno de la Junta de Andalucía".

A todos ellos, Ruiz Boix les ha manifestado el respaldo del Partido Socialista en su defensa de una sanidad pública y de calidad en Jerez, sobre cuyos servicios sanitarios existe una “amenaza latente de privatización” y “de continuas externalizaciones de servicios” por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), una política que provoca que en el Hospital de Jerez se registren “unas listas de espera inaceptables” y graves “carencias de personal”, incluyendo falta de médicos y radiólogos.

“El colapso sanitario al que tiene sometido Moreno Bonilla a toda Andalucía también se vive y se palpa en Jerez. Ese colapso es fruto de los recortes, es fruto del impulso que Moreno Bonilla está dando a la sanidad privada con unas políticas que vienen a ahogar los servicios públicos para seguir externalizando, agigantando las cifras de las consultas privadas, las cifras de las clínicas privadas, las cifras de esos amigos y amigas empresarios del Partido Popular”, explica Ruiz Boix.

El dirigente socialista ha extendido su preocupación a la Atención Primaria, donde “la carencia de pediatras ya se ha convertido en una norma” en los centros de salud de la ciudad. Ante la proximidad de la campaña navideña, Ruiz Boix ha alertado de que muchos centros de salud “cerrarán en horario de tarde” ya en diciembre, lo que inevitablemente “agigantarán las listas de espera” y las demoras en todos los procesos asistenciales, desde las intervenciones quirúrgicas y consultas con especialistas hasta la atención de un médico de familia.

El líder del PSOE provincial ha contrapuesto el deterioro de los servicios públicos con la dotación económica a la gestión privada, recordando que Moreno Bonilla, a través de su nuevo consejero de Salud, el jerezano Antonio Sanz, ha anunciado un nuevo paquete de “más de 500 millones de euros que van destinados a la sanidad privada”.

Los representantes de las secciones sindicales del Hospital han "corroborado esta decisión premeditada del SAS de Moreno Bonilla de recortar en personal en el Hospital de Jerez lo que lleva a que no se cubran las bajas o las vacaciones de los profesionales. Se están viviendo en Jerez situaciones propias de un hospital de guerra como inundaciones, falta de toallas y sábanas, servicios al límite, listas de espera insufribles para realizarse un TAC".

“La precariedad del hospital está costando vidas, se está jugando con la salud de los pacientes”, ha recriminado el dirigente socialista que lamenta "el estado de abandono del centro hospitalario que atiende a la quinta ciudad andaluza en número de habitantes".

En cuanto a los colectivos de enfermedades raras, los representantes señalan demandas como que “cuando termine la asistencia pediátrica, se siga manteniendo los logopedas, fisios o cualquier otra terapia que necesiten; asistencia psicológica para los familiares cuánto le detectan la enfermedad; un cribado en el embarazo para detectar este tipo de enfermedades; que sean derivados a cualquier otro centro nacional; una atención específica en las urgencias, ya que no son atendidos debidamente así como una mejor cobertura por parte de la ley de dependencia o el sistema educativo".