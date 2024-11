El PSOE critica que no se presente oficialmente el Festival de Jerez: "Merece algo más que una simple nota de prensa"

El PSOE de Jerez denuncia que no se haya presentado de forma oficial la próxima edición del Festival de Jerez. El portavoz socialista, José Antonio Díaz, declara que "nos ha sorprendido, como a tantas personas del ámbito de la cultura y del flamenco, la no presentación oficial del Festival de Jerez por parte de la alcaldesa de la ciudad. En todo el mundo, pero sobre todo en Jerez, hay que respetar al flamenco y del mismo modo que ha presentado los actos de la Navidad, Pelayo debería haber presentado la programación del Festival de Jerez".

“La alcaldesa atenta contra los valores de Jerez y tanto tiempo en Madrid le está impidiendo cuidar los detalles importantes. El Festival de Jerez merece algo más que una simple nota de prensa que ni siquiera ha salido del gabinete del Ayuntamiento. No entramos a valorar la calidad, ni la dirección técnica, ni los espacios de los espectáculos elegidos, esa no es nuestra función. Pero, ¿cómo vamos a ser Capital de la Cultura Europea con una alcaldesa que no es capaz de presentar públicamente uno de los festivales más importantes de toda España?", cuestiona Díaz.

El portavoz lamenta que el gobierno local "se está cargando" la candidatura de Capital de la Cultura Europea y añade que "las palabras de la señora Pelayo en defensa y apuesta por el flamenco de Jerez en el Día Internacional del Flamenco están vacías y huecas".

"Es postureo y no se corresponde con los hechos. Es una alcaldesa que ha tardado en pagar a los artistas casi un año. Y nada se sabe de la Junta de Andalucía, de su aportación económica, ni del Instituto Andaluz del Flamenco, Diputación o el INAEM”, subraya Díaz.

“Me pregunto -continúa el portavoz socialista-, si la alcaldesa pretende ocultar que la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla apuesta descaradamente por la candidatura de Granada marginando a la de Jerez. Pelayo pinta poco para el Partido Popular, para la Junta de Andalucía y por eso no defiende a Jerez, y no es capaz de presentar el Festival de Jerez con la personalidad y proyección cultural que merece este acontecimiento".