El PSOE denuncia "la mala ejecución del proyecto del Complejo Deportivo Manuel Millán"

Los concejales del Grupo Municipal Socialista José Antonio Díaz y Jesús Alba han visitado las instalaciones del campo de fútbol Manuel Millán, "uno de los proyectos deportivos que el anterior gobierno del PSOE dejó planificado y consensuado con los clubes deportivos, asociaciones, usuarios y vecinos de estas instalaciones municipales", y el viceportavoz socialista, Jesús Alba, ha denunciado "el deterioro y la mala ejecución de una obra que debía haber convertido el campo de fútbol Manuel Millán, junto a la Piscina Cubierta, en un complejo deportivo multifuncional y moderno, pero que ha sido destrozado por el gobierno de Pelayo".

“En nuestra anterior etapa de gobierno, planificamos de forma conjunta con los clubes deportivos, asociaciones y vecinos un complejo deportivo multifuncional y versátil, donde los dos campos de fútbol y los vestuarios se in-tegraban en zonas deportivas polivalentes, con espacios para calistenia, pistas deportivas y áreas biosaludables, además de un espacio para uso de vestuarios y los clubes. Nada de esto ha sido respetado por el gobierno de Pelayo, que supuestamente se ha gastado 700.000 euros en la ejecución que deja mucho que desear”, ha declarado Jesús Alba.

Durante su visita, los concejales socialistas se han encontrado con "una obra mal ejecutada, con un muro perimetral en malas condiciones y rodeado de escombros, redes rotas, iluminación deficiente y defectuosa, acumulación de suciedad y un campo de fútbol que sólo cumple la normativa para partidos de categoría infantil, lo que excluye al resto de categorías, dejando además sin renovar el césped del campo de fútbol principal de la instalación. Además, no se ha contemplado un espacio para la asistencia del público en el nuevo campo, un elemento consensuado con los clubes".

“En definitiva, es una decepción notable para los clubes deportivos que utilizan estas instalaciones y para los vecinos que ven un deterioro notable en la zona que les causa un grave perjuicio. Sus expectativas se han visto completamente defraudadas por la mala gestión del gobierno de Pelayo”, ha señalado Alba.

Desde el Grupo Municipal Socialista lamentan esta situación y critican que, "mientras la alcaldesa aumenta impuestos, tasas y el recibo del agua, los proyectos que deberían mejorar los servicios públicos se quedan a medio hacer, recortados y mal ejecutados. No es de recibo que Pelayo no deje de recaudar y recaudar para luego entregarle a la ciudadanía instalaciones mal acabadas, insuficientes y sin la calidad prometida. Lo que iba a ser un complejo multideportivo moderno y de referencia se ha quedado, por culpa de la mala gestión de Pelayo y el PP, en un campo que no cumple las necesidades de los clubes y una obra mal ejecutada sin la renovación del césped en el otro campo”, ha apuntillado el viceportavoz socialista.