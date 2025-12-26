El PSOE de Jerez insta a revisar el modelo actual de zambombas para compatibilizarlo con el descanso vecinal

El PSOE de Jerez ha realizado un balance del desarrollo de las celebraciones navideñas en la ciudad y, en particular, del ciclo de zambombas, que ha tenido un "impacto positivo en términos culturales, turísticos y económicos", destaca en una nota de prensa.

No obstante, el "crecimiento descontrolado" ha puesto de manifiesto "importantes carencias en la planificación municipal", por eso, los socialistas jerezanos consideran necesario "abrir una reflexión serena que permita introducir mejoras de cara a futuras ediciones".

“En el PSOE reconocemos el valor cultural y turístico de estas tradiciones, pero no podemos obviar que la falta de límites claros ha generado un impacto negativo evidente sobre el descanso de los vecinos y vecinas del centro, la saturación de los servicios públicos y el deterioro de espacios patrimoniales de alto valor histórico.”, señala José Antonio Díaz, secretario general del PSOE de Jerez.

"Demasiados fines de semana consecutivos de zambombas en Jerez"

Desde el PSOE "valoramos el esfuerzo realizado por los distintos servicios municipales y reconocemos la importancia de mantener tradiciones que forman parte de nuestra identidad", destacan en el comunicado.

Sin embargo, “El gobierno municipal ha permitido que las celebraciones en la vía pública se prolonguen durante demasiados fines de semana consecutivos, sin una ordenación adecuada de horarios ni una evaluación real de sus consecuencias. Esta situación ha provocado molestias continuadas, jornadas de limpieza que se extienden hasta mediodía y una sensación creciente de abandono entre los residentes del casco histórico.”, añade Díaz.

Ante esta realidad, entre las propuestas de mejora, el PSOE de Jerez considera imprescindible "reordenar el calendario de eventos, diferenciando claramente entre el encendido del alumbrado —que puede mantenerse el último fin de semana de noviembre— y el ciclo de zambombas, que debe limitarse estrictamente al mes de diciembre para así proteger nuestras tradiciones.

“Asimismo, proponemos el acuerdo entre todos los sectores establecer y regular un horario de zambombas en la vía pública, una medida razonable y compatible con la tradición, que permitiría reducir el impacto acústico nocturno y favorecer que los servicios de limpieza puedan actuar de manera operativa y eficiente”, añade el secretario general del PSOE de Jerez.

El PSOE de Jerez también reclama una mayor atención al derecho al descanso de los vecinos del centro, "incorporando criterios de equilibrio y convivencia que hasta ahora han sido claramente insuficientes. No es admisible que el éxito turístico se construya a costa de la calidad de vida de quienes viven todo el año en estos barrios".

“Por último, exigimos un mayor compromiso con la protección del patrimonio histórico, reforzando los controles y limitaciones en espacios especialmente sensibles. El patrimonio no puede ser un decorado sin normas, sino un bien común que debe ser cuidado y preservado.”, continúa José Antonio Díaz.

Desde el PSOE defendemos un "modelo de ciudad que apueste por la cultura y las tradiciones, pero con planificación y respeto. Por ello, instamos al gobierno municipal a abrir de inmediato un proceso de revisión del modelo actual y a incorporar estas propuestas de mejora de cara a próximas ediciones.