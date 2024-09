El PSOE de Jerez se solidariza con el alumnado del CEE para personas sordas y sus familias

El Grupo Municipal Socialista expresa su apoyo a la comunidad educativa, al AMPA y a las familias del Centro de Educación Especial (CEE) para personas sordas de Jerez que "están sufriendo las consecuencias de la gestión caótica y autoritaria de la Junta de Andalucía. El comienzo del curso escolar está siendo imposible para los más de 90 alumnos y alumnas con diferentes necesidades educativas especiales que recibían formación en el CEE para personas sordas. De un día para otro, la delegada de Educación de la Junta de Andalucía, Isabel Paredes, les ha comunicado el traslado a otro centro escolar que no ha recibido la adaptación que necesita este alumnado".

El PSOE denuncia que "no tienen comedor escolar, no tienen suficiente horario, las aulas y el material no reúnen las condiciones necesarias. En suma, un conjunto de despropósitos al inicio del curso escolar que se suma al maltrato y abandono que el CEE para personas sordas de Jerez sufre desde que Moreno Bonilla y el PP llegaron a la Junta de Andalucía".

Carmen Collado, concejal del Grupo Municipal Socialista, explica que ”queremos destacar la implicación y el sacrificio del AMPA del CEE para personas sordas de Jerez, que en todo momento han mostrado su colaboración con la Junta de Andalucía, aceptando el traslado a otro centro ya que la Junta de Andalucía lleva años ignorando las necesidades de mantenimiento y reforma que tenía el CEE para personas sordas. No es de recibo que esta colaboración del AMPA sea respondida por la sra. Paredes con falta de empatía, sensibilidad e implicación”.

“Es indignante que desde el mes de febrero, la sra. Paredes esté mareando a la comunidad educativa del CEE para personas sordas, con reuniones, anuncios y promesas, para a pocos dias del curso escolar, anunciarles el traslado a un centro distinto al prometido, sin planificación, sin adaptación, y sin previsión de estabilidad. Ha llegado el comienzo del curso escolar y la Junta del PP no tiene preparado este traslado con las condiciones y servicios que estos alumnos necesitan”, añade la concejala socialista.

Collado recuerda que “estamos hablando de más de 90 niños y niñas con diferentes necesidades educativas especiales que requieren una adaptación del centro escolar dónde desarrollan su aprendizaje. Además necesitan estabilidad. Han tenido todo el verano para planificar correctamente el traslado. Pero la realidad es que comienza el curso escolar y ni el CEE para personas sordas está reformado, ni el nuevo centro al que se van a trasladar provisionalmente está debidamente adaptado. Es una gestión desastrosa y caótica por parte de la Junta de Andalucía y la máxima responsable es la sra. Paredes a la que, según parece, la educación de estos niños y niñas le parece un tema de segunda categoría”.

“En la pasada legislatura ya llevamos a Pleno una proposición en la que reclamábamos a la Junta de Andalucía que invirtiera lo presupuestado para la reforma del CEE para personas sordas de Jerez.Y el PP de Pelayo votó a favor, pero con el PP ya se sabe que una cosa es lo que votan de cara a la galería y otra muy distinta es lo que hacen cuando gobiernan. Lo único que sabe hacer el Partido Popular allá dónde gobierna es mentir y culpar a otros. Las consecuencias de la falta de gestión del PP las sufren los niños, niñas, familias y comunidades educativas, como la del CEE para personas sordas, a quienes trasladamos todo nuestro apoyo y colaboración para lo que necesiten”, concluye Carmen Collado, concejal del Grupo Municipal Socialista.