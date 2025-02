El PSOE de Jerez vuelve a advertir sobre la mala ejecución de las obras en la Plaza Rafael Rivero y el entorno de San Marcos

El Grupo Municipal Socialista, a través de su portavoz José Antonio Díaz, reitera su denuncia sobre "la deficiente ejecución de las obras de reurbanización en la Plaza Rafael Rivero y San Marcos. Lo advertimos hace un mes cuando pusimos al descubierto la chapuza en la ejecución de esta obra. Ante nuestra denuncia en los medios de comunicación, el gobierno de Pelayo sigue sin supervisar y rectificar, las obras siguen ejecutándose mal, los acerados presentan acabados inadecuados, se están haciendo unas obras que están empeorando el entorno ", ha señalado Díaz.

Entre los problemas que continúan sin resolverse, el PSOE destaca "adoquines mal colocados, tramos irregulares, agujeros en los que cabe el pie de cualquier peatón, falta de lechado, pavimento inestable y sin accesibilidad. El desastre continúa. La situación es grave e inadmisible para una zona clave de nuestro centro histórico, Jerez no se merece tanta soberbia y arrogancia de un gobierno que no es capaz de rectificar, y lo peor es que no hay nadie que se responsabilice de este tema ni sea capaz de poner remedio", ha criticado el portavoz socialista.

Además, José Antonio Díaz ha señalado que "la alcaldesa no hace absolutamente nada para solucionar esta situación, ni siquiera está en Jerez para comprobar la chapuza de estas obras, la dejación de funciones es insultante mientras acumula tres cargos y cobra dos sueldos como alcaldesa y senadora".

Desde el Grupo Municipal Socialista han asegurado que no permanecerán "callados como hace la alcaldesa Pelayo, continuaremos denunciando la chapuza que se está haciendo en las obras de la Plaza Rafael Rivero y San Marcos. Este proyecto se le está atravesando a Pelayo. Comenzó sembrando el caos con continuos retrasos e impagos a las empresas, inventándose bulos sobre el pavimento y los materiales, y ha continuado con una ejecución nefasta del proyecto. Además, los hosteleros están sufriendo un perjuicio económico ya que no pueden ejercer su actividad por los retrasos de las obras, es una falta de respeto que el Ayuntamiento tan solo proponga compensar con 450 euros por los seis meses que llevan sus negocios cerrados, migajas que están llevando a la ruina su actividad económica y personal".

"No vamos a permitir que se recepcione en este estado, hemos pasado de la plataforma única a la plataforma rústica. Pelayo y sus delegados tienen que dedicar más tiempo a la gestión y menos al confeti. Es inadmisible que se malgaste el dinero de los jerezanos con obras chapuceras que no están a la altura de Jerez y menos que se actúe con desprecio a los jerezanos y los negocios de este entorno", ha concluido el portavoz del Grupo Municipal Socialista.