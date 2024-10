La zona rural de Jerez, "sin elecciones" para elegir a sus delegados

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Jerez denuncia "la falta de respeto de la alcaldesa, senadora y presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, al retrasar deliberadamente la celebración de las elecciones en las barriadas rurales".

El PSOE explica que "según establece el vigente Reglamento de Participación Ciudadana, las elecciones deberían haberse celebrado en el año siguiente a la constitución del nuevo gobierno municipal. Los delegados y delegadas de barriadas rurales tienen un papel fundamental en la prestación de los servicios públicos en nuestro medio rural. Son los representantes públicos a quienes primero acuden los vecinos y es una señal de buena salud democrática, que los propios vecinos los elijan con su voto".

"Al parecer Pelayo no quiere que la voz y el voto de los vecinos de las barriadas rurales se escuchen y por eso está retrasando la convocatoria de estas elecciones", denuncia el viceportavoz del grupo municipal socialista, Jesús Alba.

“En el anterior gobierno municipal nos vimos obligados a retrasar las elecciones como consecuencia de la pandemia de covid-19, y las celebramos en cuanto las condiciones sanitarias lo permitieron. Y para ello se hizo un decreto de Alcaldía. Actualmente, no hay circunstancias que justifiquen el retraso de las elecciones, ni resoluciones de Alcaldía que así lo justifiquen. Por tanto , la alcaldesa de Jerez sigue con su habitual costumbre de incumplir. Y en este caso está incumpliendo de forma flagrante los artículos 286 y 287 del Reglamento de Participación Ciudadana”, añade Alba.

El socialista recuerda que “llevamos este asunto al último pleno y la respuesta del PP fue que habían dado 'un periodo de gracia' a petición de los actuales delegados. Es decir, que no convocan las elecciones, que no justifican esta decisión con ningún proceso administrativo y que, según el PP, la iniciativa de no convocar elecciones viene de los propios delegados. El manual de gobierno del Partido Popular de Pelayo para todo: incumplir, no hacer nada y responsabilizar a otros”.

El viceportavoz socialista añade que “hay una clara intencionalidad política de Pelayo y del PP de Jerez al retrasar estas elecciones en las barriadas rurales. ¿Por qué no hacen la convocatoria tal y cómo establece el Reglamento de Participación Ciudadana? ¿Por qué se niegan a que los vecinos y vecinas de las barriadas rurales elijan a sus representantes? Desde el grupo municipal socialista exigimos la convocatoria de las elecciones a delegados y delegadas de barriadas rurales de forma inmediata . Para ello, tendemos la mano y ofrecemos nuestra colaboración tanto al gobierno municipal como al resto de grupos de la oposición para que esta convocatoria llegue de forma consensuada".