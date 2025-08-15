Puente de agosto infernal en Jerez con aviso naranja por temperaturas máximas de 42º

Imagen de la tierra quemada en el último incendio registrado en la zona rural de Jerez

La ola de calor, que sigue azotando casi todo el país por decimotercer día consecutivo, dejará un puente de agosto infernal en Jerez de la Frontera y su campiña con riesgo importante de calor extremo por temperaturas máximas de 42º.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado en Jerez y su zona rural tres avisos naranjas consecutivos entre el viernes 15 de agosto, festivo por el Día de la Asunción de la Virgen María, y el domingo 17 de agosto por el registro de valores diurnos entre los 40 y los 42 grados centígrados, según anuncia en su página web.

Ante esta situación adversa meteorológica, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior confirma que mantiene la alerta por altas temperaturas en gran parte de la España hasta el próximo lunes, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología que ya esperaba un repunte de calor desde este jueves y durante todo el fin de semana.

Por ello, el Ministerio del Interior recomienda "mantener prudencia y precaución" debido a la persistencia de una "masa de aire cálido y seco" sobre casi toda la península, y con especial incidencia en Andalucía y que ha potenciado el avance de los incendios forestales.

No es el caso del incendio registrado hace dos días en la zona rural de Jerez de la Frontera que ya se encuentra "perimetrado y controlado" gracias a la labor de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz del parque de Jerez, Protección Civil, Policía Local y Plan Infoca.

Como decíamos el fin de semana, sábado y domingo, serán los días más cálidos, tanto en nuestra ciudad como en la campiña jerezana, con temperaturas máximas de 42ª.

De acuerdo con la previsión de la Aemet, a partir del próximo lunes comenzará un ligero descenso térmico por el oeste gracias al ingreso de un masa de aire más fresca proveniente del Atlántico, lo que podría darle fin a esta segunda ola de calor del verano. El termómetro bajará el martes día 19 hasta los 30º de máxima.

El tiempo en Andalucía: Aviso naranja en Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla y amarillo en Almería y Granada

Este viernes 15 de agosto se mantiene activo el aviso naranja por altas temperaturas en varias zonas de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde se esperan máximas de hasta 41 grados.

Por su parte, Almería y Granada estarán bajo alerta amarilla, mientras que Málaga, por tercer día consecutivo, permanecerá fuera de las zonas en riesgo por calor.

Según ha informado la Aemet estos avisos permanecerán activo desde las 13:00 hasta las 21:00 horas.

En concreto, Córdoba el aviso naranja se mantendrá vigente en la campiña, donde se esperan alcanzar temperaturas máximas de hasta 41 grados. Asimismo, las comarcas de Sierra y Pedroches y la Subbética se verán afectadas por el aviso amarillo ante el riesgo de alcanzar los 39ºC.

De igual forma, en la provincia jiennenses se activará la alerta naranja en Morena y Condado, así como en el Valle del Guadalquivir y Cazorla y Segura, donde los termómetros llegarán a registrar los 40 grados. Además, en la misma franja horaria se decretará aviso amarillo en Capital y Montes, donde se esperan máximas de hasta 39ºC.

En las tierras sevillanas, la campiña estará bajo aviso naranja por altas temperaturas, con máximas que podrían superar los 41 grados. Asimismo, el riesgo amarillo afectará a la Sierra Norte, donde el mercurio alcanzará hasta 39ºC, mientras que en la Sierra Sur se activará por previsión de máximas de hasta 38 grados.

Ya en Cádiz, se decretará el aviso naranja por calor en la campiña y amarillo en el litoral, donde se esperan máximas de 40ºC y 37ºC, respectivamente. De igual forma, en las tierras almerienses, las altas temperaturas se dejarán notar en la Poniente y Almería capital, donde se activará la alerta amarilla por máximas de 36ºC

En la provincia de Huelva, el calor dejará activo el aviso naranja en las comarcas de Aracena y Andévalo-Condado, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 40 grados. En el litoral onubense se decretará el aviso amarillo, con valores que podrían alcanzar los 36ºC. Por su parte, la comarca granadina de la Cuenca del Genil también se verá afectada por la ola de calor, con un aviso amarillo por temperaturas que podrían llegar a los 39ºC.

En las capitales de provincia, se esperan las siguientes temperaturas mínimas y máximas: Almería, 25ºC y 38ºC; Cádiz, 28ºC y 35ºC; Córdoba, 22ºC y 42ºC; Granada, 21ºC y 40ºC; Huelva, 22ºC y 36ºC; Jaén, 24ºC y 40ºC; Málaga, 25ºC y 32ºC y Sevilla, 25ºC y 41ºC.