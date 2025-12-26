El Rastrillo del domingo 28 en Jerez queda suspendido por la lluvia

El Rastrillo de los Domingos de Jerez de la Frontera ha vuelto a ser suspendido por segunda vez consecutiva en una semana por las adversas condiciones meteorológicas que se avecinan para este fin de semana, último del presente año 2025.

Según ha confirmado el Ayuntamiento de Jerez en una nota de prensa, a Delegación Municipal de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura "comunica que, ante las desfavorables previsiones meteorológicas de lluvias para este fin de semana, el próximo 28 de diciembre se suspende la celebración del Mercadillo de los Domingos en el Parque de la Rosaleda, lamentando los inconvenientes que esta medida pueda causar".