Suspendidos en Jerez el Rastrillo de los Domingos y la XXII Caravana Motera

La Delegación Municipal de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura del Ayuntamiento de Jerez comunica que, ante las desfavorables previsiones meteorológicas para este fin de semana, el próximo 21 de diciembre se suspende la celebración del Mercadillo de los Domingos en el Parque de la Rosaleda, "lamentando los inconvenientes que esta medida pueda causar", señala en un comunicado.

Por el mismo motivo, se ha suspendido igualmente la XXII edición de la Gran Caravana Motera Solidaria que iba a celebrarse el mismo domingo, dentro de la programación navideña de actos benéficos de recogida de alimentos y juguetes del Consejo Local del Motor.

En cuanto a la Banda Municipal de Música, para garantizar el desarrollo de las actividades, la Sala Refectorio de los Claustros de Santo Domingo acogerá su Concierto de Navidad, el sábado 20 de diciembre, a las 20:00 horas, así como el tradicional concierto dominical, el día 21, a las 12:30 horas.

El Conssitorio jerezano desea recordar que ambas actividades son de entrada libre hasta completar aforo.