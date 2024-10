Real Academia San Dionisio de Jerez, cultura de Oro

Los Claustros de Santo Domingo en Jerez han albergado este jueves la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras. Un concurrido acto al que han asistido representantes de diferentes instituciones sociales, culturales, políticas, militares y religiosas, así como numerosos amigos y allegados de la Academia.

Tras la lectura de la Resolución de Convocatoria de Pleno Extraordinario y Solemne con un único punto en el orden del día: entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, realizó una exposición de los méritos que han hecho merecedora de esta distinción a la Real Academia San Dionisio y leyó la propuesta para la que se aprobó la concesión de la misma, en el pleno del pasado 26 de julio de 2024. "La Academia cumplió el año pasado 75 años de existencia al servicio de la cultura de forma ininterrumpida, con actos prácticamente semanales. Ha totalizado hasta el momento más de 4.000 actos públicos, fomentando la ciencia y la cultura de la ciudad, aglutinando a referentes de la cultura de la ciudad, es raro el jerezano destacado que no ha pertenecido a esta Academia. La Academia ha intervenido activamente al fomento de nuestra cultura, al fomento científico y en definitiva al fomento de nuestra sociedad".

El presidente de la Academia, Juan Salido Freyre, apuntó en su discurso que la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad "es un día grande para nuestra Academia, a la que se le reconoce su vinculación a la cultura de nuestra ciudad desde hace nada menos que 76 años, por un importante número de académicos de diferentes disciplinas del saber. Un honor que recibimos con humildad y con el firme deseo de continuar nuestra labor con renovados estímulos para ofrecerlos a la sociedad jerezana y cumplir así nuestro compromiso estatutario de la difusión de la cultura". Salido tuvo palabras de recuerdo para los fundadores y otros académicos de la Corporación, "representados por los presidentes que, desde su fundación y hasta la fecha, la han presidido: Ángel Rodríguez-Pascual y Vega, siguiéndole a continuación José Cádiz Salvatierra, Valentín Gavala Calderón, Francisco Fernández García Figueras, Joaquín Ortiz Tarrío y quien les habla". Y también sentidos recuerdos para el que fuese secretario general, Andrés Luis Cañadas Machado, fallecido hace pocos días y a quien se le dedicará el obituario correspondiente como es tradicional en la Academia, para rememorar, junto con su familia, tantos momentos vividos a lo largo de los años. "Gracias, querido Andrés, por tu dedicación y entrega a esta tu Academia".

"Solo me queda agradecer -concluyó- muy sinceramente a toda la Corporación Municipal la concesión en el pleno celebrado el pasado día 26 de julio del presente año, del más alto galardón que como ciudad concede. Medalla que ocupará un lugar preeminente en nuestra sede como corresponde al alto honor recibido, y agradecer su presencia a todas las autoridades que nos acompañan, civiles, docentes y militares, a los compañeros académicos andaluces, a los benefactores y amigos de la Academia, y en general, a todos los que defensores de la cultura se han acercado hoy a compartir un día tan importante para esta Real Academia y para todos sus académicos".

Por su parte, la alcaldesa, María José García-Pelayo, destacó su gratitud, felicidad, orgullo y compromiso. "Son estas, sin duda alguna, las primeras palabras que me salen del corazón en un momento como este en el que acabamos de entregar nada menos que la Medalla de Oro de Jerez a la Real Academia de San Dionisio. La experiencia ha demostrado que os habéis convertido, en estos 76 años de historia, en uno de los grandes custodios y protectores de la Cultura en nuestra ciudad". La Real Academia de San Dionisio, que cuenta nada menos que con el respaldo de Su Majestad el Rey, "goza de muy buena salud. Y es bueno que Jerez tenga un tejido social fuerte. Y si me refiero al tejido cultural, cuanto más fuerte sea, mejor. Una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 tiene que cuidar su tejido cultural, promover y cuidar su cultura, pero no desde el punto de vista de la promoción o de generar nuevos espacios culturales. Si no que una ciudad debe cuidar, sobre todo, su legado cultural. No podemos ofrecer al mundo más que lo que ya somos. Y la Real Academia de San Dionisio, fundada hace ya 76 años, es una institución de referencia y un orgullo", añadió.

"Entregar la Medalla de Oro de Jerez a la Academia de San Dionisio supone también reconocer a aquellos 63 jerezanos ilustres, enamorados de Jerez, prendados de la cultura de su ciudad, que fundaron un 9 de octubre de 1948 la que hoy es Real Academia de San Dionisio de las Artes, Ciencias y Letras. Sé que estáis hoy aquí muchos familiares de aquellos 63 miembros fundadores y de otros académicos que, en estos 76 años de vida han contribuido al esplendor de esta institución y que, desgraciadamente, ya no se encuentran físicamente entre nosotros. En su nombre, recibid nuestro agradecimiento y nuestra admiración. Espero que sintáis como vuestra también esta Medalla porque sin ellos hoy no estaríamos aquí ni Jerez sería la gran ciudad que hoy es".

La velada contó con la genial interpretación musical de Ángel Hortas (piano) y Colette Babiaud (violinista).