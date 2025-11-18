La Real Escuela acompañará con sus jinetes y 12 caballos a Álvaro Domecq Romero en su último adiós
Mientras dure el funeral, los caballos estarán esperando en la puerta principal de la Catedral
Alvarito, fundador y alma mater de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre
La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre acompañará con sus jinetes y 12 caballos a Álvaro Domecq Romero, creador y fundador de la institución, en su último adiós.
La salida de la Real Escuela será a las 9:45 horas y el recorrido previsto es Real Escuela, calle Divina Pastora, calle Sevilla, plaza del Mamelón, alameda Cristina, calle Tornería, plaza Asunción, calle de José Luis Díez, plaza del Arroyo, calle Beaterio hasta llegar a la puerta principal de la Catedral.
Mientras dure el funeral, los caballos estarán esperando en la puerta principal de la Catedral.
Una vez finalizado, acompañarán al coche fúnebre por la calle de la Calzada del Arroyo y al finalizar ésta, regresarán hacía la Real Escuela sobre las 13’00 h aproximadamente.
