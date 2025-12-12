Récord de empresas en Jerez por el auge de la construcción, las actividades administrativas y la hostelería

Jerez superó el pasado mes de noviembre las 6.000 empresas inscritas en la Seguridad Social. El dato, publicado este jueves por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, supone el mayor registro desde que este estudio, de tirada mensual, empezó a publicarse en 2011. Ahora bien, no todos los sectores están en crecimiento en los últimos años. Así, tanto los servicios como la construcción continúan al alza; en cambio, la agricultura y la industria siguen perdiendo peso en la economía local.

La ciudad tiene actualmente 6.046 empresas dadas de alta en el Fichero Estadístico de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social, 130 más respecto a noviembre de 2024 y 577 más a noviembre de 2020. Los mayores crecimientos porcentuales se han dado en la construcción, con un incremento del 4,8% en la comparativa interanual, y en los servicios, con un 2,6%. En cambio, la agricultura ha perdido un 2,5% de sus empresas y la industria, un 2,3%.

Claro está, los servicios continúa siendo el motor de la economía jerezana puesto que un 79% de las empresas inscritas pertenecen a este sector. De hecho, su importancia se reafirma al suponer un porcentaje superior al del conjunto de la provincia, que está en el 77%, y de toda Andalucía, que se sitúa en el 67%. Mientras, la construcción, que en algunos momentos de la pasada década llegó a tener menos tejido empresarial que la agricultura y la industria, ahora concentra un 9% del total de las empresas, aunque bien es cierto que aún está ligeramente por debajo de las medias provincial y autonómica (10 y 9,3%, respectivamente).

Mientras tanto, y a pesar de que está en decrecimiento desde 2022, el peso de la industria en la economía jerezana sigue estando aún por encima de la media provincial y regional. (6,2% del total de empresas inscritas frente al 5,9% de Cádiz y el 6,1% de Andalucía). En cambio, la empresa agrícola apenas supone el 5,7% de la economía cuando en años precedentes ha estado por encima del 6%.

El nuevo 'boom' de la construcción

No cabe duda que el sector de la construcción está viviendo un buen momento. Así, lo reflejan el número de empresas adscritas a esta actividad que no ha parado de crecer desde 2016 alcanzándose en este mes de noviembre el mayor registro contabilizado en esta estadística —542 empresas—, 25 más que hace un año.

Desde hace dos años, ha crecido especialmente tanto las firmas dedicadas a la construcción de edificios como las actividades de construcción más especializada. Mientras tanto, se ha mantenido estable el número de empresas vinculadas a la ingeniería civil.

Jerez, ciudad de servicios

El 79% de las empresas domiciliadas en Jerez están adscritas al sector servicios, un porcentaje que ha tenido escasa oscilación en los últimos años. El comercio, claro está, continúa concentrando el mayor número de firmas, aunque su número se ha mantenido relativamente estable en los últimos años —hay 1.485, un 0,4% más que hace un año—. Mientras tanto, en el apartado de hostelería, los servicios de alojamiento han crecido un 5,6%, mientras que los negocios de bebidas y restauración, un 2,1%.

Las empresas dedicadas a las actividades administrativas y de servicios, especialmente las de oficinas y de atención a edificios y jardinería, han aumentado un 6,1% a lo largo de este 2025 que encara ya su recta final. Las actividades inmobiliarias han crecido un 4,6%; las profesionales, científicas y técnicas (especialmente los estudios de arquitectura), un 4,3% y las sanitarias un 3,2%.

Aumento de la pequeña empresa

Más del 80% de las empresas inscritas en la Seguridad Social son microempresas —firmas que tienen hasta un máximo de 9 trabajadores—. No obstante, su peso en la economía local se ha reducido tres puntos porcentuales en los últimos años.

Por el contrario, sí ha aumentado la pequeña empresa (la que tiene entre 10 y 49 trabajadores) con un crecimiento del 5,2% en el último año. Mientras, la mediana empresa (entre 50 y 249 empleados) ha crecido un 4,4%.

Finalmente, son 21 las empresas domiciliadas en Jerez que tienen más de 250 trabajadores.