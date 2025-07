Récord de litigiosidad en los juzgados de Jerez

Trimestre a trimestre, la litigiosidad continúa aumentando en los juzgados de Jerez. De hecho, en el primer trimestre de este año se batió un récord de asuntos ingresados en la jurisdicción civil y penal del partido judicial jerezano, tal y como refleja el último informe por territorios sobre la actividad de los órganos judiciales hecho público por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Este notable incremento ha conllevado, por lógica, el aumento de la tasa de congestión de estos órganos judiciales ante el crecimiento exponencial del número de ingresos. Así, los juzgados de primera instancia recibieron entre enero y marzo un total de 4.997 asuntos, la cifra más alta registrada en un primer trimestre del año. Lo mismo ocurrió con los juzgados de instrucción que ingresaron 3.595 asuntos, el mayor registro en un arranque de año. En cuanto al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jerez, también alcanzó su mayor cifra en la recepción de asuntos civiles, pero no así en los vinculados al orden penal, donde se contabilizaron poco más de 300 asuntos —este juzgado en un mes ha llegado a alcanzar los 400 casos—.

Este incremento sustancial ha provocado que, a pesar de que en el conjunto de las jurisdicciones civil y penal se haya aumentado ostensiblemente en número de asuntos resueltos —se alcanzarón los 7.750 frente a los 5.538 y 6.506 registrados tanto en 2023 como en 2024— el número de asuntos que estaban en tramitación al final de este primer trimestre supere ya los 15.000.

Así, los órganos de primera instancia del partido judicial jerezano tenían 11.069 asuntos pendientes a finales del pasado mes de marzo, la segunda cifra más alta desde el segundo trimestre de 2023. Mientras, los 2.421 casos que aún tenían abiertos los juzgados de instrucción es el segundo registro de los últimos años únicamente superado por el tercer trimestre de 2023.

Las necesidades de más magistrados

Este incremento de la litigiosidad y, por ende, de la congestión de los juzgados jerezanos muestra la necesidad de ampliación de plazas de magistrados en algunos órdenes. De hecho, así lo volvió a reiterar la comisión de la sala de gobierno del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) en una reunión celebrada a finales de mayo.

En ella se aprobó la relación priorizada sobre necesidades de incremento de planta judicial entre la que incluye dos plazas para el partido judicial jerezano. Así, demanda que se cree el Juzgado de Primera Instancia número nueve de Jerez y el de lo Social número cuatro, dos de las jurisdicciones con más carga de trabajo en la actualidad.

Se da la circunstancia de que en este 2025 se ha puesto en marcha la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que, entre otras medidas, supone una reestructuración de los partidos judiciales. Así, todos los órganos jurisdiccionales dejan de ser unipersonales para pasar a ser colegiados. De este modo, se crearán los tribunales de instancia en cada tribunal. El proceso de conversión ya se ha iniciado con una primera fase que, en el caso de la provincia, se ha realizado en los partidos judiciales de Arcos, Barbate, Chiclana, La Línea, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque, Sanlúcar y Ubrique.

En el caso de Jerez, la nueva distribución no empezará a aplicarse hasta el próximo 31 de diciembre, según informó la Junta de Andalucía. En ella, el futuro tribunal de instancia de instrucción no contará con cinco magistrados (ese es el número actual que hay de juzgados) sino que uno de ellos pasará a estar especializado en violencia contra la mujer, un orden jurisdiccional que ampliará sus competencias al tener que investigar todos los delitos de índole sexual, no únicamente en los que haya un vínculo sentimental entre agresor y víctima como hasta ahora.