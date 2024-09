'Recuerdos de La Almoraima', la historia de la finca a través de sus guardas

Cuando el mundo estaba congelado por una pandemia mundial, María del Mar Ortega rebuscó en su pasado para homenajear a su padre Luis Ortega Tocón, quien ejerció durante décadas como guarda en la Finca La Almoraima. Lo que en un principio ideó como un regalo en formato álbum familiar, ha acabado siendo un libro siendo un libro de 21 capítulos con 423 páginas, más de 700 imágenes, documentos inéditos y testimonios únicos que ponen voz y nombre a la finca.

'Recuerdos de La Almoraima' no es historia, es la historia del mayor latifundio de la provincia de Cádiz, con 14.000 hectáreas de extensión. El libro se presenta en Jerez el 26 de septiembre a las 19 horas en el Campus Universitario de La Asunción, de la mano de la Fundación Jaime González Gordon.

María del Mar Ortega, autora del libro 'Recuerdos de La Almoraima' / Manuel Aranda

"Empecé este proyecto en plena pandemia por el coronavirus. Estábamos todos recluidos en casa, no sabíamos qué hacer y mi padre fue guarda de la finca durante 34 años. Se me ocurrió la brillante idea de recopilarle toda su trayectoria laboral a través de fotografías, desde sus inicios, incluyendo su contrato hasta que se jubiló. Recuperé muchísimas imágenes que teníamos en casa, también recurrí a mis tíos Pedro, Antonio y Francisco, que también fueron guardas, a amigos y compañeros de Castellar. Reuní un buen número de fotografías, y algunos documentos y lo plasmé para mi padre en un álbum fotográfico", cuenta María del Mar.

Edifico Convento principios del siglo XX.

Cuando lo acabó lo presentó a su círculo más íntimo, que conociendo bien el espíritu de Ortega le preguntaron: "¿Por qué no escribes ahora un libro con estas fotografías a tu padre? Yo no me dedico personalmente a esto, tenía que recurrir a mi tiempo libre, pero me propuse ese reto".

Comenzó así a hacer entrevistas en Castellar a los guardas coetáneos de su padre y a sus familiares: "Todos me ayudaron, me facilitaron información, fotografías, documentos... En ese momento me remonté a los años 70, pero una vez que lo conseguí dije: ¿Por qué no me remontó a unos años antes? Me mostraron unas fotos de los años 50 y bueno, sé que esos guardas ya no están pero sí sus familiares... Contacté con ellos, todos quedaban encantados, y yo mientras seguía tirando hacia atrás".

Entre los guardas longevos homenajeados: Pedro y Antonio Ortega Tocón.

"Completé esa fase y bueno, al margen de La Almoraima, Castellar de la Frontera tiene sitios muy emblemáticos, como el Molino del Conde, la Venta Agua del Quejigo, las estaciones ferroviarias, y me puse a investigar tema de archivos, información ya publicada en boletines oficiales y acabé con muchísima información. Tenía tanta que me planteé hacer una secuencia de la historia de la finca, desde el año 1800 en el que la Casa Ducal de Medinaceli es propietaria de la finca, pasando por la época de Rumasa, que también fueron propietarios e incluso contacté con hijos de José María Ruiz Mateos, que colaboraron con el proyecto, también la familia Pérez Luna. Al final pude recomponer gran parte de la historia de la finca que hasta ese momento no se había publicado. Era un proyecto que fue creciendo en envergadura e importancia", cuenta la autora.

Entre los guardas longevos homenajeados: Miguel Ledesma Lara y José Luis Márquez Gallego.

Ortega siempre tuvo muy claro que uno de sus principales objetivos era realzar la figura del guarda jurado, puesto que su padre trabajó ahí muchísimos años y quería poner en relevancia su trayectoria. Hizo una investigación, con muchísimas entrevistas y contactos y consiguió recabar 140 nombres de guardas con información y fotografías inéditas... "Todos han aportado su granito de arena y he conseguido hacer un libro de 21 capítulos y 423 páginas. He hecho más de un centenar de entrevistas. Hay más de 700 fotografías y documentos inéditos. Es la primera publicación sobre la finca de La Almoraima", remarca.

Cortejo de guardas jurados del Duque de Medinaceli 1915.

De todo este largo proceso, Ortega destaca con cariño "la gran satisfacción de los familiares de los trabajadores que se mencionan en el libro al sacar del anonimato a sus familiares humildes, con unos valores que muchos se han perdido actualmente. Verles felices, y sobre todo a mi padre, que va dedicado a él, es el éxito personal. Para mí ha sido el mayor reto que me he propuesto, estoy muy satisfecha y queda para la historia".