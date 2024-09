Recuperar el mercado de La Plata y ceder el Museo Taurino como vivero de empresas, entre los próximos planes del Ayuntamiento de Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al equipo de gobierno local, ha presentado el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana 2030, coordinado por el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, “una estrategia de ciudad con retos marcados en 66 proyectos y 237 actuaciones”.

El Plan de Acción Local de la Agenda Urbana 2030 pivota sobre cuatro ejes estratégicos: Jerez Verde, Jerez Productivo, Jerez Digital y Jerez Social y Territorialmente Igualitario. Tiene 16 líneas de actuación, con 66 proyectos y 237 actuaciones.

La estrategia del gobierno de Jerez para llevar a cabo las acciones que engloban el Plan de Acción Local se basa en el diálogo y la participación: “Es un plan de acción revisado por el Consejo Social y que se ha ofrecido a la oposición para que realice sus aportaciones, aunque sólo La Confluencia lo ha hecho”.

Sobre esos cuatro ejes esenciales, “hemos elaborado el Plan de Acción Local que presentamos este jueves y que este viernes elevaremos a pleno. Está integrado por 237 actuaciones concretas, que distinguen nuestro documento del previamente elaborado por el gobierno anterior, que se quedó a medias y que lo aprobó en junta de gobierno local en abril de 2022, de manera incompleta, sin participación ciudadana y sin proyectos definidos”.

Un total de 237 actuaciones “que surgen del proceso de participación, de éstas 180 son propuestas por las distintas delegaciones municipales, a cuyos delegados y equipos agradezco el trabajo realizado; 23 surgen de los Next Generation; 18 son del Consejo Social de la ciudad y 16 son propuestas del grupo político La Confluencia, “que ha sido el único grupo que ha respondido a la petición de este gobierno para conocer sus aportaciones”. El PSOE ha dado “el ejemplo mayor de contradicción, no tiene sentido que se queden en la inopia y se muestren ausentes cuando se les da la oportunidad de completar lo hicieron a medias”, mientras que Vox no ha hecho aportaciones porque “no comparte la esencia del documento”.

Una de las claves es la planificación “de todos los proyectos y que orbitan bajo el paraguas del gran reto como ciudad entre todos: Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura, priorizando los proyectos a las necesidades que tenga la ciudad, adaptándonos a las necesidades desde un proyecto de ciudad definido”, ha explicado la regidora.

El primer gran objetivo se cumple con la aprobación en pleno del documento, clave para acceder a fondos europeos, como a corto plazo los fondos Edil, nueva denominación de los antiguos Edusi, que aunque tienen por definir sus bases, "esperamos que entre octubre y noviembre podamos conocerlos para solicitarlos. A Jerez le corresponderán entre 15 y 18 millones de euros. Si la convocatoria sale en torno al mes que viene, una vez que sepamos la cuantía se irán licitando los distintos proyectos".

El Plan Acción de Jerez de la Agenda Urbana 2030 se explica en un documento de 114 páginas “repletas de ilusión, retos y futuro para nuestro territorio urbano y rural”, ha subrayado García-Pelayo. “Es un documento con una estrategia clara para este gobierno: seguir mejorando Jerez, dibujando un Jerez Urbano y Rural más igualitario, inclusivo, sostenible e integrado, con mejor calidad de vida para todos”, ha remarcado.

La alcaldesa ha recordado que la Agenda Urbana fue aprobada en junta de gobierno local “por el anterior gobierno municipal en abril de 2022 y de manera incompleta. El documento que aprobó el partido socialista se quedaba a medias, incompleto, y le faltaban dos patas esenciales: la definición de los proyectos, y otra información que entendemos que faltaba, la participación aportada por los ciudadanos. Y ambas patas las presentamos este jueves para llevarla al pleno”.

"Una estrategia y un Plan para Jerez”

En este sentido, la alcaldesa ha añadido que “esperamos que en el pleno no se dediquen quienes no han querido participar a castigar un documento que se ha elaborado con ilusión, con muchas ganas y para definir un proyecto de ciudad para Jerez. El gobierno de Jerez tiene una estrategia, tiene un plan y da la oportunidad a todas las instituciones y entidades que representan a Jerez para que hagan sus aportaciones. Mayoría es tener capacidad para dar la oportunidad y escuchar a los demás, fundamentalmente a los partidos políticos”.

Por consiguiente, “insistimos en el diálogo y la participación ciudadana y de todos los activos y agentes de Jerez, desde el gobierno de todos, y la aprobación en pleno del documento es ineludible para solicitar las subvenciones”.

El Plan de Acción de Jerez consiste, por lo tanto, en un documento estratégico de adhesión voluntaria, de acuerdo a los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. De los 237 proyectos “me gustaría destacarles algunos para que conozcan cómo respira el documento y su finalidad de hacer de Jerez una ciudad más productiva, verde, igualitaria y tecnológica”, ha afirmado la alcaldesa.

Como ciudad verde, figura “una apuesta muy importante por reverdecer nuestra ciudad como ya ven en la plaza Belén, con el compromiso de plantación de 2.000 árboles en la ciudad; la mejora de la recogida de residuos; iniciar el proceso antes de final de año para que los edificios públicos tengan placas fotovoltaicas, para sumar sostenibilidad y ahorro energético, proceso que se iniciará en las instalaciones deportivas”. De igual manera el plan contempla inversiones en distintos equipamientos municipales como, por ejemplo, en la Piscina ‘José Laguillo’ o la insonorización de Sala Paúl.

Asimismo, ha anunciado la alcaldesa “la reordenación de viales en el centro histórico tales como las calles Fate, Caballeros y Pedro Alonso, y la urbanización del eje del Arroyo y Puerta de Rota, de la plaza San Mateo Nuestro Padre Señor de las Penas y trabajaremos en programas importantes para la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos”. Del mismo modo, “trabajaremos en la mejora del Polígono Industrial de El Portal y también en la reurbanización para la dotación de suelo industrial en El Carrerista y Pastranilla”.

En relación con la Cultura, García-Pelayo ha avanzado que “es una vieja aspiración que tenemos y contaremos con fondos europeos para el Museo de Bellas Artes, Museo de Arte Contemporáneo y el nuevo Archivo Municipal”.

En cuanto a la creación de Empleo, “trabajaremos en un plan de empresas, y seguiremos trabajando en el modelo público-privada, el otro día inauguramos el coworking y se cederá en el pleno el antiguo Museo Taurino para disponer de un vivero de empresas 4.0”, y se apoyará el sector de la artesanía “promoviendo una casa-taller para la recuperación de oficios artesanos”.

Igualmente, ha destacado la recuperación de Villapanés y del Palacio Riquelme, y la ampliación del Museo Arqueológico en calle Justicia y calle Liebre. En materia turística “presentaremos la App de la ciudad en los próximos días y trabajaremos por el comercio justo, ecológico y la recuperación de los mercados cerrados de Federico Mayo y La Plata”.

De igual modo, la alcaldesa ha destacado la apuesta por la recuperación residencial en el Jerez Rural. “Vamos a trabajar en los Planes Especiales de Hábitats Rurales Diseminados de Cuartillos, Gibalbín Sur, Las Tablas, Baldío-Gallardo, Las Pachecas, La Guareña y Rajamancera, y en el tramo de Vía Verde entre Jerez y Arcos”.

Especial mención ha hecho la alcaldesa en cuanto a los proyectos los destinados a “trabajar en el empleo para personas en riesgo de exclusión social, en el empleo vinculado a la mujer y apuesta importante por el empleo autónomo”.

“Son 237 proyectos que contribuirán a la modernización tecnológica, al empleo y a la cultura y la productividad en general de Jerez. El paraguas que une todos los proyectos es Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura y están pensados y trabajados para que directa o indirectamente estén vinculados a este gran objetivo”, ha subrayado la alcaldesa.