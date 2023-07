El Teatro Villamarta presentará un recurso tras quedarse fuera de una subvención europea

El “equipo” del Teatro Villamarta ha querido defender su trabajo en la gestión de una subvención europea a la que optó Fundarte, la fundación municipal que gestiona el coliseo jerezano, y que finalmente no tendrá por no entrar toda la documentación. En un comunicado, anuncia que presentará un recurso de reposición a la resolución emitida por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta ya que alega que el motivo por el que ha quedado fuera no estaba contemplado “en la propuesta provisional” de reparto de ayudas de este organismo.

Fundarte presentó un proyecto para una serie de mejoras en el Teatro Villamarta por un importe de 167.500 euros en una convocatoria para la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales en Andalucía, que concede el Ministerio de Cultura y que gestiona la Junta de Andalucía a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia —los denominados fondos Next Generation—. El importe de subvención de subvención fue de unos 132.250 euros. Concretamente, la fundación pidió esta ayuda para la mejora, modernización y digitalización del equipo de sonido del teatro.

A principios de junio se conoció el reparto provisional y la propuesta de Fundarte quedó como beneficiaria suplente por si se produjera alguna renuncia o desistimiento en el procedimiento de adjudicación definitiva. Sin embargo, finalmente quedó fuera también del listado de beneficiarios suplentes al no entregar toda la documentación requerida. Así, en la propuesta definitiva se advirtió de que la fundación no había demostrado documentalmente que era la gestora del teatro.

En el comunicado emitido este lunes por Fundarte, para empezar, advierte de que nunca llegó a ser “beneficiaria” de la subvención, tal y como sostuvo el pasado fin de semana la concejala del PSOE Laura Álvarez. “La Junta de Andalucía […] había calificado su propuesta en la sexta posición de la lista de reserva, lo que significa que tendrían que renunciar seis beneficiarios para poder acceder a dicha subvención”, añade en el comunicado.

Ahora bien, y tal y como establecían las bases, Fundarte tenía que tramitar la aceptación de la subvención a pesar de quedar como suplente. En el comunicado, la fundación asegura que el 15 de junio, dos días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno municipal, aportó “la documentación relacionada en la propuesta provisional de resolución” publicada por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Sin embargo, al conocerse la resolución definitiva, Fundarte quedó excluido “por la falta de un documento que no está especificado en la propuesta de resolución” del organismo autonómico, de ahí que anuncie que va a interponer un recurso de reposición contra esta decisión.

Por último, Fundarte señala: “Entendemos que todo este procedimiento está dentro de la normalidad de la administración y, como siempre hemos hecho, procederemos en consecuencia”.