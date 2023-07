El Teatro Villamarta no recibirá una subvención europea al no obtener la puntuación suficiente

La Fundación Universitaria de Jerez (Fundarte), la entidad que gestiona el Teatro Villamarta, no recibirá una subvención de fondos europeos para un proyecto de mejoras que presentó porque no ha obtenido la puntuación necesaria para ser beneficiaria y porque no entregó determinada documentación cuando debía hacerlo. Así, reza en una resolución emitida por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía con fecha del pasado miércoles.

Se da la circunstancia de que ya se había quedado fuera del reparto a principios de junio ya que no había alcanzado la puntuación suficiente, aunque en ese momento se quedo como "beneficiaria suplente" por si se produjera alguna renuncia o desistimiento en el procedimiento de adjudicación definitiva. Sin embargo, finalmente ha quedado fuera también del listado de beneficiarios suplentes puesto que Fundarte tenía un plazo para presentar documentación, pero no lo hizo, de ahí que finalmente el organismo dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte la deje fuera.

A principios de este año, Fundarte presentó un proyecto para una serie de mejoras en el Teatro Villamarta por un importe de 167.500 euros en una convocatoria para la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales en Andalucía, que concede el Ministerio de Cultura y que gestiona la Junta de Andalucía a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia —los denominados fondos Next Generation. El importe de subvención de subvención fue de unos 132.250 euros.

La propuesta fue valorada por el comité evaluador en mayo y, según la puntuación obtenida, la propuesta de Fundarte quedó fuera de las beneficiarias —unas 36 entre ayuntamientos, instituciones y empresas públicas—, aunque quedó como suplente. Así, la propuesta de resolución provisional se conoció el pasado 5 de junio.

Ahora bien, el pasado miércoles 12 de julio se conoció la resolución definitiva donde ya, ni siquiera tiene la consideración de suplente —en la resolución se dice que “pierden la posibilidad de ser seleccionadas como beneficiarios definitivos”— la propuesta presentada por Fundarte ya que no presentó “la documentación relativa a la titularidad del espacio escénico”.

No en vano, cuando se supo que quedaba como suplente, se le dio un plazo de diez días hábiles para presentar la documentación. Así, la resolución provisional se publicó el 7 de junio y se dio de plazo hasta el 20 de junio. Sin embargo, en este tiempo, Fundarte no cumplimentó este trámite, de ahí que se haya quedado fuera en la resolución definitiva por no presentar el documento que requería la convocatoria en este momento de la tramitación.

Entre los ayuntamientos de la provincia que sí han recibido subvención se encuentran los de Cádiz, Rota, Chiclana y Algeciras.