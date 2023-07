El PSOE responsabiliza al PP de que el Villamarta haya perdido una subvención europea

El PSOE responsabiliza al PP de que el Teatro Villamarta no vaya a recibir una subvención europea para mejoras en el espacio escénico porque no se entregó toda la documentación requerida para acceder a la ayuda.

La concejala del PSOE Laura Álvarez le reprochó al actual gobierno que intente “culpar” al anterior ejecutivo de esta pérdida al considerar que los populares “han sido incapaces de gestionar una subvención que era vital para un equipamiento cultural importantísimo para nuestra ciudad”.

Álvarez sostiene en el comunicado que el anterior ejecutivo del PSOE, la fundación que gestiona el coliseo jerezano, “consiguió esa subvención y gestionarla es responsabilidad del gobierno actual, si la han perdido es porque no han trabajado”. Ahora bien, lo cierto es que Fundarte quedó como beneficiaria suplente en la adjudicación provisional realizada por la Junta de Andalucía ya que no alcanzó la puntuación suficiente para estar en el reparto inicial de las ayudas económicas y su propuesta acabó siendo rechazada ya que, en el trámite correspondiente, no entregó la documentación que acreditaba que era la gestora del espacio escénico.

La concejala socialista se dirigió al ejecutivo del PP señalando: “Si de verdad estuvieran trabajando en lugar de haciéndose fotos podrían haber gestionado este asunto con sus compañeros de la Junta de Andalucía, pero queda demostrado que el dúo Pelayo-Moreno Bonilla sólo ha servido para que el Villamarta pierda una subvención de Next Generation”.

En el comunicado, agregó: “El primer mes de Pelayo en la gestión municipal ya ha supuesto la primera pérdida de una subvención de fondos Next Generation, en este caso gestionados a través de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla, que está haciendo una gestión desastrosa de los fondos europeos”.

Esta es la segunda vez que Fundarte optaba a estos fondos europeos. Ya lo hizo el año pasado, pero su propuesta fue rechazada por falta de documentación. Su propuesta iba encaminada a realizar una serie de mejoras en el Teatro Villamarta por un importe de 167.500 euros en una convocatoria para la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales en Andalucía, que concede el Ministerio de Cultura y que gestiona la Junta de Andalucía a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia —los denominados fondos Next Generation—.