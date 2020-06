‘El reencuentro’, la nueva obra de Juan Lucena sobre el coronavirus

El pintor barqueño Juan Lucena publicó el pasado 6 de mayo en su Facebook la obra '¿Qué haremos sin ellos?'. Fue su "pequeño homenaje a todas las personas que nos han dejado por este maldito virus... para que no se olviden". Desde entonces, más de 4.300 personas han compartido esta publicación sólo desde su perfil.

Tras el éxito de la obra, decidió poner a la venta 200 reproducciones numeradas y firmadas del cuadro con un fin benéfico: recaudar fondos para la lucha contra este enfermedad. Una iniciativa que ha tenido muy buena acogida porque en apenas unas semanas ha logrado venderlas todas. Aún no tiene cerrado a dónde destinará concretamente el dinero recaudado, pero sí tiene claro que quiere que se quede en Andalucía, en algún proyecto o laboratorio que esté centrado en la investigación contra esta pandemia.

Su acción ha tenido, además, el respaldo de Correos que no ha dudado en colaborar con el pintor y realizar los envíos de las reproducciones solidarias de manera gratuita.

Al margen de estas ventas, el autor ha preparado tres reproducciones que "entregaré al hospital de Jerez, al Ayuntamiento de Jerez y a la Junta de Andalucía en agradecimiento a todas las personas que han estado en primera línea en servicios esenciales y a los ciudadanos, en especial a los jerezanos". Unas reproducciones que han sido enmarcadas gracias "a la generosidad de Molduresa con Pepe Dalmau al frente, gran profesional y amigo", recalca.

El éxito de la pintura ha traspasado fronteras y, como cuenta el autor, "me lo han pedido para utilizarlo para un vídeo en México y para unos poemas de una poetisa en Marruecos". Además, le llegan multitud de mensajes de personas que 'reconocen' en el cuadro a sus abuelos o niños. Aun así, Lucena explica que los protagonistas del cuadro no existen "son inventados". De momento, el cuadro no está en venta aunque reconoce que le han llegado ofertas de distintos países.

Lucena no ha querido quedarse sólo en este cuadro y recientemente ha publicado en sus redes sociales otra obra que recoge bien lo que ha ocurrido días atrás. Titulada 'El reencuentro', el autor muestra a una abuela que se encuentra con sus nietos tras acabar los días más duros de confinamiento. Las mascarillas y los guantes son las señas de identidad de este cuadro nacido en plena pandemia. En tan sólo dos días, casi trescientas personas han compartido en Facebook su nueva obra dedicada al Covid-19.

No obstante, el autor augura que este segundo cuadro no tendrá tanta repercusión como el de '¿Qué haremos sin ellos?', con el que "he tenido mucha suerte, lo que he conseguido es el sueño de cualquier pintor". De hecho, reconoce que "lo hice sin pensar. A los pintores nos agobia encontrar un tema que trasmita y precisamente ahora estaba en una época un poco más decaído pero me dio por pintar este cuadro porque yo, con 58 años, nunca he vivido algo así", asegura.