La Junta de Andalucía tendrá que volver a licitar el servicio de helicópteros para transporte sanitario, un contrato que permitirá que el Hospital jerezano cuente con esta prestación los 365 días del año en lugar del periodo veraniego como hasta ahora.

Las carencias de la propuesta técnica presentada por la única empresa que se presentó ha obligado al organismo autonómico a declarar desierto el proceso de licitación por lo que este servicio no podrá estar operativo a principios de este año, tal y como se había contemplado en un inicio. Fuentes del organismo autonómico señalaron que están trabajando a marchas forzadas para volver a sacar el concurso lo antes posible.

En septiembre, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (Epes) inició la licitación de este servicio en un contrato único para toda Andalucía. Sin embargo, a finales del pasado mes tuvo que declarar desierto el procedimiento tras un informe de la mesa de contratación que alertaba de los “graves” incumplimientos de la única oferta presentada, la de la empresa Eliance Helicopter Global Services SL.

Para empezar, apunta que los dos modelos de helicópteros ofertados no cuentan con las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones del concurso. Así, las aeronaves propuestas no pueden volar en condiciones de baja visibilidad sobrevenida por las condiciones meteorológicas ya que no cuentan con la instrumentación necesaria para el pilotaje sin tener como referencia el terreno —son las denominadas reglas de vuelo por instrumentos (IFR)—. Eso sí, los helicópteros propuestos sí estaban equipados para volar de noche. Tampoco los monitores desfibriliadores con los que deben estar equipados cumplían con los requisitos exigidos. Estas dos carencias provocaron que la mesa de contratación propusiera que se declarara desierta esta convocatoria.

La gran novedad del pliego de condiciones para esta ocasión era que por primera vez se incluía que la provincia gaditana contara con este helicóptero durante todo el año y no solo en periodo veraniego como se hacía hasta ahora. La base, eso sí, sigue estando en el helipuerto del Hospital jerezano.

Ante este revés, la Junta se ha visto obligada a prorrogar el contrato vigente, de ahí que se mantenga el servicio en otras provincias como Sevilla, Málaga, Granada o Córdoba. Ahora bien, al mantenerse la anterior concesión, Jerez sigue sin contar por ahora con estas aeronaves ya que su operatividad en esta época no estaba contemplada en la anterior licitación (la daba por finalizado el 16 de septiembre).

Fuentes de la Junta de Andalucía aseguraron que se ha sido “diligente” en este procedimiento de contratación ya que, a pesar de tener que asumir el retraso en la puesta en marcha del servicio, se ha comprobado que la oferta presentada “no era la idónea” y que se “ha cumplido a rajatabla con el pliego de condiciones” que ha regulado esta licitación.

Asimismo, estas mismas fuentes apuntaron que ya se está trabajando “en un nuevo pliego” que se espera que pueda estar operativo “en próximas semanas” para, de este modo, adjudicar el servicio lo antes posible.