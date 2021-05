Cuando un genio retrató a otro genio

El pintor Hernán Cortés Moreno (Cádiz, 1953) es el autor de un magnífico retrato del escritor jerezano José Manuel Caballero Bonald, fallecido el pasado domingo en Madrid a los 94 años. La obra se encuentra en la galería de Premios Cervantes de la Biblioteca Nacional y en la parte superior lleva una dedicatoria manuscrita del pintor al escritor: "H. Cortés Moreno dibujó a su amigo J.M. Caballero Bonald".

Caballero Bonald, a quien Hernán Cortés conocía gracias a su afición al flamenco y por la Antología de Cantes (Vergara) que dirigió, quiso que el artista gaditano le retratase para la Biblioteca Nacional con motivo de su Premio Cervantes (2012) y de ahí surgió esta obra gráfica que, a su vez se, encuentra en la sede de la Fundación Caballero Bonald de Jerez.

El que está considerado el mejor retratista de nuestro tiempo, autor de obras de numerosas personalidades en todo el mundo, conoció personalmente a Bonald gracias a sus amigos comunes Jesús Fernández Palacios y José Ramón Ripoll que, a su vez, le introdujeron en su bellísima poesía que de inmediato le cautivó.

"Esta relación se vio enriquecida por una intensa camaradería vinícola, que como es sabido es la fuente más segura de las antiguas amistades; y si añadimos a esto, las bellas noches sureñas compartidas que acogieron nuestros encuentros, es fácil comprender la satisfacción con que recibí el encargo de este retrato de nuestro premio Cervantes", escribió Hernán Cortés en el libro que publicó la Biblioteca Nacional (2014) sobre la galería de retratos de los Premios Cervantes.

Así explicaba el retrato su autor: "Estas razones han motivado que al retratar al amigo haya buscado una idea que resumiera mejor la imagen que tengo de él a lo largo del tiempo, sin limitarme a una representación demasiado realista de su rostro actual a secas. Por ello aunque las recientes poses han sido fundamentales, he querido enriquecerlas con otras imágenes que conservo también en el recuerdo. Además, he observado que la galería de retratos de los premios Cervantes de la BNE combina últimamente pintura y fotografía, cuando entiendo más deseable que ambos medios vayan por su lado: aprecio tanto una buena galería de retratos fotográficos como pictóricos, pero la mezcla no me parece que tenga siempre buenos resultados. Dada la indefinición, he optado para la ocasión por hacer una obra gráfica que representara con mayor contundencia esa imagen del retratado antes aludida, eligiendo un procedimiento que con su desnudez añada un nuevo miembro a familia que se promete variopinta".

"No concibo mejor manera de volver a entrar en la Biblioteca Nacional que de la mano de mi querido y admirado escritor José Manuel Caballero Bonald", concluía Hernán Cortés.