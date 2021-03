El gobierno local trata de retomar con Defensa la negociación por Sementales

El gobierno local trata de retomar los contactos con el Ministerio de Defensa para poder alcanzar un acuerdo sobre el futuro del Depósito de Sementales, unas instalaciones infrautilizadas que siguen adscritas a la defensa nacional y que el Ayuntamiento lleva años reclamando su reversión tras perder su uso militar.

En septiembre de 2019, el ejecutivo apostó fuerte anunciando que proyectaba llevar a la administración central a los tribunales al considerar que está obligado a devolver estas instalaciones de manera gratuita a la ciudad. Entonces apuntó que estaba a expensas de un segundo informe jurídico pues ya contaba con uno que ratificaba su posicionamiento.

Sin embargo, a día de hoy no se muestra tan contundente con esta posibilidad y aboga por buscar una solución dialogada ya que Defensa se ha hecho fuerte en su posicionamiento de que la Ley le obliga a que debe recibir algún tipo de contraprestación en los traspasos patrimoniales a otras administraciones.

Este asunto fue abordado el pasado jueves en otra maratoniana sesión del pleno municipal donde el grupo Ganemos Jerez se interesó por la situación de las conversaciones con el Ministerio de Defensa para la reversión de esta emblemática instalación ecuestre del Paseo de Sementales. Al respecto, el delegado de Cultura y Patrimonio Histórico, Francisco Camas, señaló que se está a la espera de un nuevo encuentro con el general auditor del Ejército para retomar los contactos.

Camas apuntó en la sesión plenaria que la vía judicial sigue siendo una posibilidad, aunque es el último recurso en el caso de que no se alcance finalmente un acuerdo. En respuesta a la edil de Ganemos, Kika González, señaló: “Nosotros tenemos un informe que determina que estas instalaciones son nuestras y que no tenemos que pagar por ellas. Pero el Ministerio tiene sus propios condicionantes que dicen que no pueden dar nada gratis. Hay contrariedades entre ambos que, si son insalvables, nos llevaría a la vía judicial; pero, debemos llegar a un acuerdo porque es lo más razonable”.

Acto seguido, el responsable de Cultura incidió en que, a día de hoy, el Ministerio de Defensa “no pone ningún obstáculo” al uso de Sementales por parte del Consistorio. Así, apuntó que el desarrollo de actividades ecuestres por parte del Ayuntamiento permite que estas instalaciones se mantengan en un estado de conservación razonable ya que se realizan intervenciones puntuales cuando alberga eventos.

Incluso, anunció que en se pretende potenciar los eventos en este espacio. Ahora bien, Camas instó a todos los grupos a colaborar en el diseño de un proyecto que determine el uso futuro de estas instalaciones si algún día revierte al municipio (estas se cedieron a Defensa en 1941 para destinarlas a la cría caballar).

El actual ejecutivo paralizó el acuerdo que alcanzó su predecesor (dirigido por la popular María José García-Pelayo) en 2013 con el Ministerio de Defensa. Entonces, el Ayuntamiento recibió las instalaciones ecuestres mediante una concesión demanial con el objetivo de cederlas a un tercero que las explotaría. Ahora bien, el acuerdo caducó en 2016, ya con el PSOE en el gobierno de la ciudad, aunque no llegó a ejecutarse dado que ni se hicieron las actuaciones de mejora previstas ni se procedió a la licitación de estas instalaciones.

El Rancho de la Bola no es prioritario

Ganemos Jerez también reclamó que el Ayuntamiento retome las conversaciones con el Ministerio de Defensa para la reversión del Rancho de la Bola. Al respecto, el edil de Cultura reconoció que esta no está entre las prioridades ya que, para empezar, Defensa también exige una elevada contraprestación económica por este suelo. No en vano, el Ministerio puso el cartel de venta por estos terrenos situados en la Sierra de San Cristóbal en 2018 por los que pedía en torno a un millón de euros.

El edil incidió en un argumento ya esgrimido por este ejecutivo en las ocasiones anteriores en las que se ha hablado de estas 143 hectáreas que hasta hace más de tres décadas fue utilizado como polvorín. “Lo del Rancho de la Bola tiene una dimensión que pide algún tipo de proyecto viable para que la ciudad de Jerez pueda mantenerlos y dotarlos”, razonó.

A día de hoy, el Ayuntamiento no tiene un proyecto de uso para estos suelos (ni siquiera tiene constancia oficial del estado de esta gran extensión) por lo que destinar recursos económicos a ella “no es prioritario”. Ganemos, en cambio, le planteó que los fondos Next Generation, la importante bolsa de ayudas económicas que la Unión Europea destinará a España por motivo de la crisis del coronavirus, puede ser una oportunidad para la recuperación del Rancho de la Bola y la reversión del Depósito de Sementales.