Los Reyes Magos visitarán a los niños de El Torno

El próximo sábado 27 de diciembre, a las 18 horas, los niños y niñas de la E.L.A. de El Torno en Jerez vivirán uno de los momentos más mágicos del año con la llegada de SS.MM. los Reyes Magos y su Cortejo Real. La visita, que tendrá lugar en los salones municipales, es el punto culminante de una programación cultural diseñada para fomentar las tradiciones navideñas entre los más pequeños, de la mano de la Asociación Cultural ProReyes Magos 'Raíces'.

Cartel de la visita.

Tradición y creatividad infantil

Esta actividad no es solo un evento de un día, sino el resultado de un proceso de preparación en el que los alumnos del colegio Guadalete de El Torno han sido los protagonistas. Previamente, los niños entregaron sus deseos al Cartero Real y participaron en un taller plástico donde confeccionaron banderines personalizados. Cada niño portará el día del evento el escudo de su Rey Mago favorito, creando un ambiente de colorido y pertenencia durante el recibimiento.

La gran novedad de esta edición, en este año destaca por una colaboración muy especial. Los hermanos de la Hermandad de la Sagrada Lanzada de Jerez han sido invitados por la asociación organizadora para representar y dar vida al Cortejo del Rey Melchor.

Se espera una comitiva de gran vistosidad compuesta por 50 participantes que darán vida al séquito real y acompañamiento musical con tambores que marcarán el ritmo de la llegada.