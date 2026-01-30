El río Guadalete se mantiene por encima de los seis metros a su paso por Jerez

El nivel del río Guadalete permanece estable desde las cinco de la tarde del jueves, aunque con una mínima tendencia de bajada. A las ocho de la tarde de este viernes rondaba los 6,20 metros en las inmediaciones del Puente de la Cartuja.

De este modo continúa en nivel rojo —el umbral está en los seis metros—, pero este apenas ha oscilado unos centímetros durante la jornada de este viernes, un comportamiento que propició que se permitiera el regreso de la mayoría de los desalojados durante la tarde. En misma situación se encuentra a su paso por la entidad local autónoma de La Barca de la Florida. En este punto de la demarcación, el río tenía un nivel de unos 4,5 metros a las nueve de la noche, un registro similar en las anteriores 24 horas.

En la noche del jueves, los organismos competentes del dispositivo de emergencias desplegado en la campiña jerezana con motivo de las inundaciones provocadas por la crecida del río Guadalete temieron que su nivel volviera a crecer. Sin embargo, esto no solo no se produjo, sino que hubo un ligero decrecimiento de su caudal —actualmente se encuentra en unos 915 metros cúbicos por segundo—.

En este temporal, el Guadalete alcanzó su máximo nivel a las nueve de la noche del jueves con 6,26 metros de altura y 936,23 metros cúbicos por segundo. Desde entonces, estos registros han ido disminuyendo de manera lenta.

Esta estabilización de los niveles del río se produce mientras el Embalse de Bornos continúa desaguando. A Sobre las ocho de la tarde de este viernes, se encontraba al 89% de capacidad, con unos 178 hectómetros cúbicos almacenados.

Ahora bien, la Junta de Andalucía tiene decidido que continuará desembalsando hasta que el pantano llegue al 80% dado que se quiere dejar capacidad de recepción suficiente para los próximos días debido, por un lado, a la previsión de lluvias y, por otro, a que las escorrentías río arriba siguen siendo importantes.

Durante su presencia en el Puesto de Mando Avanzado montado en el Monasterio de la Cartuja, el consejero de l Presidencia y Sanidad, Antonio Sanz, comentó que Bornos continuará desembalsando. Asimismo, defendió la gestión hidráulica realizada en el río Guadalete asegurando que las medidas adoptadas "han funcionado", aunque este haya conllevado la anegación de parte de la campiña jerezana.