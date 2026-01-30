Última hora: Unos 500 vecinos de la zona rural de Jerez pueden regresar ya a sus viviendas tras los desalojos del jueves

En torno a unos 500 vecinos de la zona rural de Jerez ya pueden regresar a sus viviendas tras levantarse la prohibición de permanencia en sus viviendas que se había decretado en la jornada del jueves. La estabilización del caudal del río, que, aunque permanece en nivel rojo apenas ha variado en las últimas horas, ha permitido la adopción de esta medida.

No obstante, no todos los desalojados en la jornada del jueves pueden ya volver a sus casas. Sí pueden hacerlo ya los de La Corta, El Portal, El Portalillo, La Ina, Lomopardo y la zona alta de Las Pachecas. En cambio, se mantiene la prohibición de acceso a las viviendas en La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas. Se estima que son aproximadamente un centenar los que aún no podrán regresar.

La decisión se ha adoptado en la tarde de este viernes tras una nueva reunión de las administraciones implicadas en el dispositivo de emergencias habilitado en el Monasterio de la Cartuja. La Junta de Andalucía, a través de un comunicado, ha señalado que se ha adoptado esta decisión dado la ausencia de lluvias en la jornada del viernes que ha permitido que, aunque Bornos continúe desembalsando, el cauce del Guadalete "esté en descenso", por lo que se considera que "el riesgo para la población ha disminuido de forma considerable".

Una vez adoptada la decisión, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo de traslado de los vecinos de sus viviendas a través de autobuses y taxis. Muchos de los desalojados en la jornada del jueves habían optado por pernoctar en viviendas de amigos y familiares, pero unos 89 habían sido realojados en albergues y hoteles —se habilitó también el Pabellón de Deportes de Chapín, pero no fue necesario finalmente—.

Ahora bien, el dispositivo especial de emergencias se mantiene operativo dado que las previsiones meteorológicas para la próxima semana no son nada halagüeñas, con más precipitaciones por lo que no se descarte que la situación vivida en estos días pueda volver a repetirse.