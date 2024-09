Rock & Roll en la Alameda del Banco de Jerez este sábado 7

Los checos de The 6 Fireballs, este sábado en la Alameda del Banco.

El Ayuntamiento de Jerez y The Rock and Roll Club han confeccionado el IV Rockin’ Sherry, festival de rock and roll en la calle consolidado dentro de la Fiestas de la Vendimia y cuya cuarta edición se celebra este sábado 7 en la Alameda del Banco.

The Rock and Roll Club, con una decena de años de vida, va a agitar la vida cultural y social de la ciudad con esta cuarta colaboración para la realización de un festival que en las tres ediciones anteriores dieron un magnífico resultado en cuanto a público y organización. La intención, con el grato recuerdo de las ediciones anteriores aun en mente, sigue siendo la misma: que el centro de la ciudad se llene de un gran ambiente de rock and roll en todas sus variedades.

Álvaro Mier-Terán, presidente del club jerezano de rock and roll, destaca "la dinámica de trabajo" entre su asociación y Ayuntamiento de Jerez para el desarrollo de esta edición del consolidado evento musical y desde la asociación agradecen "la voluntad del Ayuntamiento colaborando e incentivando este tipo de iniciativas culturales, en base a la diversidad cultural que ha sido uno de los patrimonios de Jerez a lo largo del tiempo".

Mier-Terán explica que "han sido meses trabajando con la Delegación de Fiestas para confeccionar un festival que va a ser del agrado de todos los públicos y apto para toda la familia".

Desde The Rock and Roll Club quieren destacar este año a The 6 Fireballs, un sexteto de rock'n'roll con sede en Brno (República Checa) muy al estilo de Bill Haley y que ha llegado a entrar en el Salón de la Fama de su país, "pura adrenalina y espectáculo".

Este año y como novedad, todo el festival tendrá como escenario la Alameda del Banco y serán cinco grupos los que tocarán a partir de las 13.30 horas.

Programa