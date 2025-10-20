Ruiz Boix propone el "cese inmediato de la gerente del Área Sanitaria de Jerez"

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha denunciado este lunes en Jerez el “colapso sanitario” que vive Andalucía, no solo por “la mayor crisis de la sanidad pública en más de 40 años por los fallos en el cribado del cáncer de mama”, sino por el "desvío intencionado impuesto por Moreno Bonilla obligando a los pacientes a elegir preferentemente la oferta de clínicas privadas que el SAS realiza para tratar de acortar las listas de espera". El dirigente socialista ha realizado estas críticas además "en un municipio donde, según los sindicatos, hay un hospital de campaña por los recortes de personal y recursos que lo tienen sumido en problemas diarios de atención sanitaria".

Ruiz Boix ha acusado directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de “mentir”, “faltar al respeto a las mujeres andaluzas” y de intentar “tapar este escándalo” con el nombramiento de Antonio Sanz. De hecho, achaca a "una maniobra que forzara la dimisión de la consejera para ponerlo a él al frente. Sanz no tiene ninguna experiencia sanitaria. Ninguna. En lo que sí tiene experiencia es en la manipulación y en poner todo el volumen posible a su aparato de propaganda, como ocurre en Canal Sur”, afirmó, comparando cómo la cadena pública “dedica el triple de tiempo a la vida y obra de Morante de la Puebla que a las manifestaciones de las mujeres andaluzas en Sevilla, Granada o Cádiz”. El líder socialista ha afeado la actitud del nuevo consejero: “El domingo, con la mayor crisis sanitaria de Andalucía, el consejero tenía a bien asistir a una corrida de toros en Sanlúcar en lugar de estar al frente. Quiere que hablemos de otras circunstancias para tapar el escándalo”.

Para Ruiz Boix, “lo que los andaluces se preguntan es cómo responde Moreno Bonilla ante los fallos en el cribado, y la respuesta es con mentiras”. El dirigente socialista ha relatado la cronología de la gestión de la crisis: “Primero, negaron el problema. Luego dijeron que eran pocos casos; luego que se circunscribía al Virgen del Rocío; luego que no informaban para no generar ansiedad; y luego que el protocolo era heredado. Mentiras y más mentiras”.

El secretario general ha cuestionado el plan de choque anunciado, que prometía avisar a las afectadas antes del 30 de noviembre. “No sabemos si a unas poquitas, a las 2.000, a las del Virgen del Rocío, o también a las más de 200 que afectan al Hospital de Jerez o a las que todavía no sabemos del Hospital de Puerto Real”, ha dicho. Además, citando a la presidenta de Amama, ha recalcado que “las mujeres no solo necesitan la llamada, necesitan que se les haga la nueva prueba, la mamografía la biopsia, si la necesitan, y no sabemos si se están haciendo porque los propios médicos denuncian que no hay radiólogos y se han contratado solo unos pocos de los prometidos”.

El colapso en Jerez: "14 meses para el traumatólogo y radioterapia cerrada por las tardes"

Ruiz Boix ha utilizado la situación de Jerez como “epicentro del abandono”. “Hoy hay más de 6.400 jerezanas esperando una operación quirúrgica y más de 28.000 personas esperando una primera cita con el especialista”, ha recordado. Ha denunciado esperas de “14 meses para una cita con el traumatólogo” o “más de 200 días para una operación de vesícula”, además del colapso en Urgencias, donde “pacientes esperan más de 48 horas en los pasillos”, como ha denunciado el Sindicato Médico.

El líder del PSOE ha abundado en "otras carencias críticas en el hospital jerezano, no solo en prevención sino lo que es peor, en el tratamiento: El sindicato de técnicos sanitarios (TENOS) denuncia que el servicio de Radioterapia del Hospital de Jerez ha tenido que cerrar el turno de tarde por falta de personal. Ese es el plan de choque de Antonio Sanz, cerrar servicios”. También ha añadido la denuncia del CSIF sobre la “escasez de medios” que asemejan el centro a un “hospital de campaña” y la “alarmante” falta de “más de 30 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería”.

La "ocultación de listas de espera desde 2019"

Para Ruiz Boix, la raíz del problema es una decisión política deliberada: “Ahora sabemos por qué Moreno Bonilla decidió en 2019 ocultar las listas de espera de todas las pruebas diagnósticas, entre otras, las mamografías. Pese a que hay un decreto que obliga a dar esa información, eliminaron esas listas y, por tanto, los tiempos de demora. Llevan siete años ocultando datos”.

“No creemos que esto venga de fallos en el sistema”, continuó, “sino que es una excusa porque a día de hoy, todavía no saben qué ha ocurrido. ¿A qué se ha dedicado Moreno Bonilla mientras aumentaban los casos de cáncer de mama por encima de la media de España y se le estaba advirtiendo?”.

Ante esta situación, Juan Carlos Ruiz Boix ha exigido “soluciones reales” y ha propuesto medidas como el "cese inmediato de la gerente del Área Sanitaria de Jerez y de “todos los responsables directos de la negligencia en el programa de cribado”. Pide además "una auditoría externa e independiente de todos los programas de cribado (mama, colon y cérvix) en toda la provincia de Cádiz y una inversión de emergencia para reducir las listas de espera quirúrgica y de especialistas a menos de 60 días, cumpliendo el decreto de garantías”. Por último se ha referido al "refuerzo inmediato de las plantillas de Urgencias y, fundamentalmente, de los servicios de Radiodiagnóstico y Anatomía Patológica, que son el cuello de botella” para las biopsias.

“Moreno Bonilla ha trasladado el terror a miles de familias andaluzas. Han cogido un programa que era ejemplar con gobiernos socialistas y, después de siete años de manoseo del PP, lo han llevado a este colapso”, ha concluido exigiendo “la publicación de las listas de espera reales, desglosadas por hospital y especialidad, incluyendo con total transparencia las mamografías para poder hacer un seguimiento del problema”.

En clave local, Juan Carlos Ruiz Boix felicitó al portavoz socialista en Jerez, José Antonio Díaz, y al conjunto de la ciudad por el “éxito” de lograr la Capitalidad Española de la Gastronomía. Hizo extensiva la felicitación a la Asociación Hostelería de Jerez, a los profesionales de la restauración y del sector del vino, y destacó el “apoyo del Gobierno de España” en la elección, con la presencia de los Ministerios de Agricultura y Turismo en el jurado.

El dirigente socialista contrapuso este respaldo al de otras administraciones. “El PSOE en las instituciones que dirige está presente en Jerez”, afirmó, mencionando la concesión de más de 12 millones de euros en fondos europeos del programa EDIL gestionados por el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. En este sentido, denunció el “alto sectarismo y discriminación” de la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, “que únicamente beneficia a los gobiernos locales del PP y sigue marginando y castigando a los municipios de menos de 20.000 habitantes”.

Ruiz Boix también criticó duramente "la gestión de la Junta de Andalucía y del gobierno local del PP en materia de vivienda". Denunció que Jerez “ha dejado perder la construcción de 202 viviendas de alquiler asequible” financiadas con fondos europeos del Gobierno de España por “no cumplir los plazos”. Acusó a la alcaldesa, García-Pelayo, de “alcaldesa a tiempo parcial”, de “no elevar la voz” para defender a los jerezanos, y recordó que “Moreno Bonilla lleva siete años en la presidencia y no ha tenido el honor de encabezar ninguna promoción de vivienda pública en Jerez”.

Finalmente, lamentó “el olvido" del Museo del Flamenco, "un proyecto que duerme el sueño de los justos y que no tiene ningún avance” por parte del gobierno de Moreno Bonilla.