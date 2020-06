Los sanitarios de Jerez piden medidas ante las agresiones

Un numeroso grupo de sanitarios, convocados por distintas centrales sindicales, han participado este martes en una concentración en las puertas del centro de salud de La Milagrosa, en cuyas Urgencias se produjo la pasada semana un intento de agresión a dos profesionales.

Con carteles en los que se podía leer 'Nada justifica una agresión', los profesionales expresaron su malestar por los cada vez más frecuentes episodios de violencia verbal o física a los que se enfrentan en su labor diaria, a la vez que solicitaron más medidas de protección. En el caso de las Urgencias de La Milagrosa, donde existe solo un vigilante de seguridad durante los fines de semana de 12 del mediodía a 12 de la noche, se reclama que su presencia sea continua el resto de los días y en el horario completo en el que este servicio permanece abierto.

El celador que fue víctima de la agresión ha relatado que el agresor, un hombre joven, llegó a las Urgencias con el puño ensangrentado y exigiendo a gritos que le tenían que atender ya. "Según decía él, le había agredido alguien y no respetaba las distancias de seguridad, se me metía por el lado. Yo le dije que me dejase el DNI, porque los dos médicos estaban ocupados, y que le atenderíamos. Pero no atendía a razones, se fue para al enfermero que estaba en la puerta de una consulta e intentó también agredirle. Yo le dije que iba a llamar a la Policía y no sé lo que le entró, se lío a amenazarme, a pegar puñetazos a la mampara, fue a coger el ordenador para tirármelo, todo esto gritándome que me iba a matar, a arrancar la cabeza".

Este profesional consiguió meterse en un cuarto que había detrás, se cerró con llave y pudo llamar a la Policía. El hombre que protagonizó el altercado se fue del centro y se montó en un coche y al poco tiempo fue localizado por la Policía Nacional, que lo detuvo.

El celador, que prefiere que no aparezca su nombre, insiste en que "se pasa un mal rato, es que no sabes cómo va a reaccionar". Tras interponer la correspondiente denuncia, cuenta que a la mañana siguiente les llamaron del juzgado "y nos dijeron que este señor es inimputable, que no se acuerda de nada, porque es esquizofrénico. Tenemos miedo de que vuelva a venir, aunque le han puesto una orden de alejamiento. Lo único que pedimos es que nos pongan aquí un seguridad. Ya se ha pasado de los aplausos a las agresiones y nosotros no tenemos culpa de nada, de los pocos medios que tenemos".

Hay que recordar que la mayor parte de los centros de salud de Jerez no dispone de vigilancia, aunque hace unos años se consiguió, después de varios incidentes en los que se vieron involucrados sus profesionales, que el Servicio Andaluz de Salud dotase al centro de salud de La Serrana de un vigilante de seguridad. También contaba con vigilancia el centro de San Telmo, aunque al haberse convertido ahora estas instalaciones en un recurso sociosanitario, el vigilante se ha trasladado al centro de Jerez Sur.

La delegada sindical de Satse en Atención Primaria, Cándida Galán, afirma que al final "hacen de parapeto los administrativos y celadores que están en la puerta. Ahora ya tenemos un enfermero en todos los centros, haciendo un triaje por el tema del Covid-19, que es al que se encuentra el usuario cuando llega. También es verdad que más o menos está funcionando bien. La gente está viniendo más a los centros de salud, con menos miedo, están exigiendo un poco más porque durante este tiempo de alarma hay que reconocer que han sido muy respetuosos y no han ido a los centros de salud y ahora ya nos vemos un poco más desbordados. Los centros de salud se están adaptando a ese proceso de la desescalada".

No obstante, los profesionales ven especialmente necesaria la presencia de un vigilante de seguridad en los servicios de Urgencias "porque el nivel de estrés con el que llega el usuario es muchísimo mayor. Que menos que los profesionales trabajemos con seguridad y también por el resto de pacientes, porque cuando el otro día este hombre entró amenazando, tirando ordenadores y mamparas en La Milagrosa, había otros usuarios esperando", señala Galán.

Además este servicio, como ha ocurrido, en las Urgencias del hospital, está empezando ya a recuperar la demanda que se perdió durante las semanas más duras de la pandemia. Satse recuerda también que las Urgencias de Jerez Centro disponen desde hace tiempo de un vigilante de seguridad en todos los turnos, que es lo que en este momento se exige para La Milagrosa.

En la misma línea, desde CCOO afirman que las actuales medidas pasivas de seguridad, como los dispositivos de alarma o interfonos en las consultas, o la colocación de videocámaras de vigilancia no son eficaces y reclaman la presencia continua de un vigilante de seguridad.