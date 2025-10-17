Sanz asegura en Jerez que la Junta está reforzando la seguridad de los cribados de cáncer de mama

"Nunca vamos a ocultar que han existido problemas" en los cribados de cáncer de mama. Son palabras del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que este viernes se ha reunido con la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez (AMMA), junto a la alcaldesa María José García-Pelayo. "Les he pedido perdón personalmente, pero también les he dicho que estamos trabajando 24 horas, aportando soluciones y afrontando la situación", ha subrayado.

El nuevo consejero ha reconocido que "entendemos la inquietud" de las mujeres, pero "vamos a poner y estamos poniendo todos los medios para reforzar la seguridad, la agilidad y la calidad del programa. Queremos que confíen en la sanidad pública andaluza". El encuentro con AMMA le ha permitido "conocer realidades" y ha puesto sobre la mesa "el compromiso de ofrecer respuestas, ofrecer soluciones y ser un Gobierno capaz de reaccionar ante el problema, reconocerlo y afrontar rápidamente soluciones".

Sanz ha afirmado que la Junta está abordando el fallo detectado en el cribado de cáncer de mama “con el mayor rigor y seriedad”. Ha subrayado que se ha puesto en marcha un plan de acción dotado con 101 millones de euros y que va a suponer la contratación de 705 profesionales para reforzar todas las áreas relacionadas, tanto en Atención Primaria como hospitalaria, con estos cribados, desde administrativos a radiólogos o facultativos especialistas en digestivos, anestesia o ginecología.

Además, ha señalado que el plan de choque del cribado de cáncer de mama cuenta con una inversión de 12 millones de euros y contempla la contratación de 119 profesionales, de los que 65 son radiólogos. “De momento, ya hemos llamado a todas las mujeres que nos consta que estaban pendientes de una prueba complementaria y se las ha citado antes del 30 de noviembre”, ha apuntado.

El titular de Sanidad ha detallado que el Sistema Sanitario Público de Andalucía ofrece la “mejor atención posible” a las pacientes a través del Proceso Asistencial Integrado del Cáncer de Mama y del Programa de Detección Precoz, dirigido a más de 1,3 millones de andaluzas de 49 a 71 años.

Sanz ha puesto en valor el trabajo de AMMA, asociación que consiguió la inclusión de la reconstrucción mamaria en el Catálogo de Garantía Quirúrgica. "Con reuniones como la de hoy avanzamos muchísimo en conocer realidades, defectos, porque no hay otra manera de corregir los defectos cuando los hay, que conocerlos a fondo, analizarlos y luego ofrecer soluciones", ha remarcado el consejero.

Por su parte, la presidenta de AMMA, María José López, agradeció a Sanz la visita "y habernos escuchado. Hoy hemos tenido una reunión muy cercana, era lo que necesitábamos. En materia de sanidad debemos estar de la mano. Al final somos nosotras las afectadas y muchos problemas se pueden solucionar si estamos en esa unión".