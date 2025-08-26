El servicio de autobuses contará en próximos días con ocho vehículos alquilados

A lo largo de esta semana está previsto que lleguen a Jerez los ocho vehículos que la empresa municipal Comujesa ha alquilado a una compañía del sector para tratar de mitigar la falta de unidades que tiene actualmente este servicio público, que está atravesando actualmente uno de sus momentos más delicados en los últimos años.

Fuentes municipales señalaron que en estos días se recibirán las unidades que se han alquilado a la firma Vitransa, perteneciente al Grupo Avanza. En los siguientes días se procederá a la inspección y adaptación de los vehículos al servicio para que puedan estar operativos a lo largo de la próxima semana asignándoles las rutas que cubran.

El alquiler de estos vehículos fue una de las medidas adoptadas por la mercantil municipal tras recortar este servicio debido a los graves problemas que está arrastrando la flota de vehículos debido a su antigüedad y a los problemas de fiabilidad de las últimas unidades adquiridas. Para ello, y como medida temporal, se decidió hacer una contratación de ocho vehículos que estarán adscritos al servicio municipal de autobuses hasta la llegada de 25 nuevas unidades en otoño y ante la necesidad de aumentar el servicio una vez concluya el periodo vacacional.

El concurso se adjudicó mediante un procedimiento de contratación menor a la firma Vitransa, que tiene su sede en Vigo por un precio de 13.200 euros, más impuestos, que suministrará ocho vehículos de 12 metros. Ahora bien, en paralelo a esta licitación se ha realizado una segunda para llevar los vehículos desde la ciudad gallega hasta Jerez y que tendrá un coste de unos 26.000 euros aproximadamente —la compañía elegida para este transporte es la firma guipuzcoana Transordizia High & Heavy—. Previamente a esto, se alquilaron otros dos miniautobuses a la compañía Grupo Empresarial Andaluz (GEA), la firma que explota el transporte público a la zona rural de Jerez.

Desde mediados de julio, el servicio municipal de autobuses está funcionando con una sustancial reducción en el número de frecuencias en buena parte de sus líneas. Así, el transporte público está operando con el horario que habitualmente tenía en las jornadas de los sábados, que es menor al que se ofrecía de lunes y viernes. Ante este recorte, el gobierno municipal decidió que, durante el periodo que se aplique la reducción de esta prestación, el transporte urbano en Jerez será gratuito.

El gobierno municipal justificó esta medida en la falta de vehículos para cubrir los servicios con garantías de seguridad. A los siniestros producidos a principios de julio (hasta tres unidades salieron inutilizándolos ya de manera permanente) se le unió, por un lado, la antigüedad de buena parte de la flota, que provoca que las averías sean muy habituales, y, por otro, la falta de fiabilidad y el alto coste de mantenimiento de los últimos autobuses que adquirió el servicio, unos de la marca Otokar que ya han sido retirados de la circulación.

El ejecutivo confía en que el servicio de transporte público pueda empezar a normalizarse a lo largo del mes de septiembre con la operatividad de los autobuses alquilados y la posterior llegada de los nuevos vehículos.