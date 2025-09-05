El servicio de recogida programada de enseres de Jerez ha atendido más de 500 peticiones

El Ayuntamiento de Jerez cuenta con un servicio de recogida programada de enseres y muebles, una opción que puede solicitarse a través de una aplicación móvil, la web y el teléfono gratuito 900 102 785. Un servicio que ha recibido más de 500 peticiones desde que se implantó.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, recuerda que este servicio, puesto en marcha por el actual gobierno municipal, da respuesta "a las demandas de los colectivos vecinales de mejora de los servicios municipales y la imagen tanto del centro como de las barriadas. Es un servicio gratuito que tiene como principal objetivo evitar la mala imagen y el perjuicio que supone la colocación de enseres y muebles a deshora. Lo que supone que, en la práctica, esos enseres se queden rodeando los contenedores".

Igualmente, supone un perjuicio para el servicio ya que los operarios tienen que desviarse de sus rutas diarias programadas para atender las incidencias que provocan estos trastos y muebles. "Nuestro objetivo es seguir mejorando la limpieza de la ciudad para que Jerez esté cada día más limpia y más cuidada. Y, en este sentido, apelamos a la ciudadanía para que utilicen este servicio, una simple llamada o una solicitud a través de la página web o la aplicación móvil, y el servicio de limpieza recoge esos enseres o muebles sin tener que permanecer más tiempo junto a los contenedores del estrictamente necesario".

Este servicio se suma al de recogida de enseres semanal que cada zona de Jerez tiene asignado y cuya información aparece en los contenedores. "Es un servicio más que se ha puesto en marcha esta legislatura para facilitar a los vecinos la retirada de los enseres y muebles y evitar una mala imagen de la ciudad".

Espinar ha recordado igualmente que, con el Presupuesto de 2025 que ha entrado en vigor hace unos días "se van a incrementar las partidas a la limpieza viaria lo que va suponer un refuerzo importante y que tengamos la ciudad cada vez más limpia y no sólo la zona urbana sino también la rural". En este sentido, ha incidido en que se está llevando a cabo una campaña de limpieza extraordinaria en algunas barriadas y también en los polígonos industriales como en El Portal, donde además se está llevando a cabo una intensa campaña de desbroce.

Hay que recordar que la ciudadanía cuenta con tres formas de solicitud de este servicio, teléfono, aplicación y web, que están a su disposición para que puedan contar con todas las facilidades y una información completa sobre el funcionamiento del servicio.