Jerez vuelve a tener conexiones de tren con Sevilla desde este miércoles

Un tren de la red de Media Distancia con destino a Jaén, entrando en la estación de Jerez en una imagen de archivo.

Jerez y el resto de ciudades de la Bahía de Cádiz volverán a tener conexión ferroviaria con la provincia de Sevilla a partir de miércoles tras haberse retirado el poste eléctrico que cayó en un punto del tramo comprendido entre Lebrija y Las Cabezas de San Jua. De este modo se recuperan los servicios de Media Distancia, según ha informado Renfe en la noche del martes. Ahora bien, se desconoce cuándo se retomarán los servicios de Larga Distancia con Madrid y Barcelona.

Poco antes de las tres de la tarde de este martes, Adif dio por resuelta la incidencia en la vía que impedía que hubiera servicios ferroviarios entre las provincias de Cádiz y Sevilla. Así, a los efectos de la Borrasca Leonardo, que ya condicionaron notablemente este transporte, se sumó que en la tarde del sábado cayó sobre las vías un poste eléctrico de la compañía Endesa.

Esto provocó un corte en la vía que no se ha solventado hasta este martes. En primer lugar, operarios de la administradora de infraestructuras ferroviarios procedieron a retirar el poste y, una vez finalizada esta tarea, operarios de la compañía suministradora retiraron los cables. Una vez inspeccionada la vía, Adif dio su visto bueno a Renfe para que pudiera a volver a operar por este tramo de la vía.

El corte de la vía propició que se suspendieran los servicios de Media Distancia entre la provincia y Sevilla, Córdoba y Jaén, así como los adscritos a la Larga Distancia con Madrid y Barcelona, una incidencia que se sumó a la merma que ya tenía esta conexión por el trágico accidente en Adamuz. Está incidencia también afectó a los servicios de Cercanías entre Lebrija y Sevilla, que en la tarde de este martes continuaban sin estar operativos.