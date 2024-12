Sigue abierta la inscripción para la Carrera Solidaria de los Reyes Magos de Jerez

Las inscripciones para la Carrera de los Reyes Magos, que se celebrará en Jerez de la Frontera el próximo 22 de diciembre, a partir de las 10:30 horas, con salida desde el edificio 'Jerez 2002' del Complejo Chapín y meta en la Pradera Laura Delgado ‘Bimba’ del citado complejo y sobre un recorrido de 5 kilómetros en su prueba principal, siguen abiertas en la página web de la Federación Andaluza de Atletismo.

El precio de la inscripción es de 6 euros y la cantidad íntegra, gracias al patrocinio de Beiman, irá destinada a la campaña ‘Ningún niño sin juguete’ de los Reyes Magos de Jerez. La carrera cuenta con la coordinación técnica del Club de Atletismo Chapín Jerez y la colaboración del Ayuntamiento de Jerez a través de Deportes. El objetivo es superar los 500 participantes.

En cuanto a las categorías y distancias, son las que siguen: Sub 8 2017 y posteriores, 200 m; Sub 10, 500 m; Sub 12, 800 m; Sub 14, 1000 m; Sub 16, 1000 m y a partir de Sub 18 y hasta veteranos, 5000 metros de recorrido.

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría y una gran convivencia en la Pradera de Chapín en la llegada a meta, con la presencia de los Reyes Magos.

Recorrido de la prueba

El recorrido de la prueba principal de 5 kilómetros será el siguiente: 5000 metros: salida junto al edificio 2002, giro a la derecha hacia la avenida Rafa Verdú, giro a la derecha hacia avenida Chema Rodríguez, giro a la altura de la rotonda de los Juegos Olímpicos hacia avenida Lola Flores, giro a la izquierda en mediana de la Glorieta de Biarritz, vuelta por avenida Lola Flores, giro a la izquierda hacia avenida Chema Rodríguez, giro a la izquierda hacia avenida Rafa Verdú, giro a la izquierda para enfilar la puerta de entrada al Complejo Deportivo Chapín por la entrada de Córner 4, recta hasta la elipse de la Pradera Laura Delgado ‘Bimba’, vuelta a la misma y meta en la zona norte de la pradera.